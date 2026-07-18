Moto scivola su una macchia d'olio sulla FiPiLi: conducente in codice giallo

Incidente questo pomeriggio sulla Fi-Pi-Li, tra l'uscita di Santa Croce sull'Arno e quella di Montopoli in val d'Arno, in direzione mare. Secondo quanto appreso, una moto sarebbe scivolata su una macchia d'olio facendo cadere a terra il conducente e il passeggero. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e il 118, che ha soccorso un uomo di 57 anni alla guida del mezzo. A seguito della caduta, l'uomo ha riportato alcune contusioni ed escoriazioni ed è stato trasportato al pronto soccorso in codice giallo.

L'incidente ha causato alcuni rallentamenti alla circolazione, con una coda iniziale di circa 1-2 km. La situazione del traffico è attualmente tornata alla normalità.

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