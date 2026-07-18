Infortunio sul lavoro a Pulica: 52enne ingerisce per errore una sostanza detergente

Paura a Pulica, frazione di Turbone a Montelupo Fiorentino, dove una donna di 52 anni è rimasta coinvolta in un infortunio sul lavoro dopo aver ingerito accidentalmente una sostanza detergente. Secondo quanto appreso, la donna, avendo sete, avrebbe bevuto da una bottiglia nella quale si trovava la sostanza. Poco dopo avrebbe avvertito bruciore alla gola, motivo per cui è stato richiesto l'intervento dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza del 118 e il personale della medicina del lavoro. La donna è stata trasportata al pronto soccorso per accertamenti in codice giallo.

Notizie correlate