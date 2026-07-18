Ingeriscono una sostanza tossica, soccorso a operatori della Misericordia di Monsummano

Cronaca Monsummano Terme
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Nessuno dei soccorritori ha riportato conseguenze e, dopo alcune ore di osservazione, tutti sono stati dimessi

Nella serata di ieri, venerdì 17 luglio, personale della Misericordia di Monsummano è intervenuto per un soccorso legato all’ingerimento di sostanza altamente tossica, un pesticida (attualmente non in commercio).

In via precauzionale, considerata la natura della sostanza, i quattro componenti dell’equipaggio sono stati trattenuti in osservazione presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale SS. Cosma e Damiano, su indicazione della Centrale Operativa 118 Pistoia–Empoli. Fortunatamente, nessuno dei soccorritori ha riportato conseguenze e, dopo alcune ore di osservazione, tutti sono stati dimessi e hanno fatto rientro al proprio domicilio.

Si è resa necessaria la sanificazione di alcuni locali del Pronto Soccorso dell'Ospedale della Valdievole che, a seguito di queste operazioni, è tornato rapidamente operativo.

Fonte: Ausl Toscana Centro

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