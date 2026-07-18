Livorno, sorpreso a spacciare cocaina in piazza della Repubblica: arrestato 20enne

È stato sorpreso mentre cedeva droga in piazza della Repubblica e, alla vista dei Carabinieri, ha tentato di fuggire a bordo del ciclomotore, dando vita a un breve inseguimento per le vie del centro. Un 20enne, già noto alle forze dell'ordine e risultato irregolare sul territorio italiano, è stato arrestato dai militari di Livorno con le accuse di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane aveva con sé oltre 20 grammi di cocaina e oltre 640 euro in contanti. Il giudice ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari.

L'intervento è scattato nell'ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio predisposti per rafforzare la prevenzione e il contrasto alla microcriminalità nel centro cittadino, anche nell'ambito dell'operazione 'Strade Sicure'. I Carabinieri, impegnati anche con militari in abiti civili, stavano monitorando le principali vie di comunicazione e le aree considerate più sensibili, quando in piazza della Repubblica hanno notato il giovane avvicinarsi a un'altra persona e consegnargli una sostanza, in quello che è apparso come uno scambio di droga.

Alla vista dei militari che si stavano avvicinando, il 20enne ha tentato di allontanarsi rapidamente utilizzando il ciclomotore con cui aveva raggiunto il presunto acquirente. Ne è nato un breve inseguimento, terminato poco dopo nella vicina via Sproni, dove il giovane ha cercato di sottrarsi al controllo mostrando un atteggiamento particolarmente aggressivo.

Nel tentativo di evitare l'identificazione, avrebbe lanciato prima il ciclomotore e poi il casco contro i militari, senza riuscire tuttavia a colpirli. I Carabinieri sono comunque riusciti a bloccarlo e a procedere con il controllo. Durante la perquisizione personale, il giovane è stato trovato in possesso di 35 dosi di cocaina e oltre a 640 euro in contanti, somma ritenuta riconducibile all'attività di spaccio. La droga e il denaro sono stati sequestrati.

Nel corso dello stesso servizio sono stati controllati complessivamente 32 veicoli e 50 persone. Due soggetti sono stati segnalati e sanzionati amministrativamente per uso personale di sostanze stupefacenti, mentre sono state contestate anche due violazioni al Codice della strada.

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