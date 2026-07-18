MPS, il Comune di Siena su Intesa Sanpaolo: "Resta prioritaria la tutela del radicamento territoriale"

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In relazione alle indiscrezioni circolate nelle ultime ore, l'amministrazione comunale conferma che, su richiesta di Intesa Sanpaolo, nelle scorse settimane si è svolto un incontro nel corso del quale non sono emersi elementi significativi in grado di rispondere alle esigenze di tutela del radicamento territoriale di Banca Monte dei Paschi di Siena e degli interessi della comunità senese.

Proprio in considerazione dell'assenza di elementi concreti e di adeguate garanzie rispetto a tali priorità, era stata condivisa tra le parti la scelta di mantenere la necessaria riservatezza sull'incontro, evitando annunci che, in mancanza di contenuti sostanziali, non avrebbero apportato alcun risultato concreto né alcun beneficio per il territorio.

La salvaguardia del territorio e dei livelli occupazionali, il rispetto dell'identità della Banca e del suo storico legame con Siena restano priorità irrinunciabili per il Comune di Siena.

L'amministrazione sta proseguendo con la massima determinazione nell'attuazione della mozione approvata all'unanimità dal Consiglio comunale, mettendo in campo tutte le iniziative istituzionali previste e promuovendo ogni ulteriore interlocuzione ritenuta utile a garantire il futuro di Monte dei Paschi di Siena e il suo rapporto con la città.

Fonte: Comune di Siena - Ufficio Stampa

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