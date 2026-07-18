Teatro amatoriale, la Toscana al Festival delle Regioni con 'La Soffianella'

Per la prima volta la Toscana sarà presente, con una propria compagnia teatrale, al Festival delle Regioni di Spoleto, uno degli appuntamenti più prestigiosi del panorama del teatro amatoriale italiano. Alla manifestazione, in programma dal 22 al 25 luglio nella città umbra, parteciperà la compagnia fiorentina La Soffianella, che porterà in scena il 23 luglio L'Acqua Cheta di Augusto Novelli.

Giunto alla sua quinta edizione, il Festival delle Regioni, promosso dalla F.I.T.A. – Federazione Italiana del Teatro e delle Arti, valorizza le migliori produzioni selezionate dai Comitati regionali, offrendo alle compagnie un'importante occasione di confronto artistico e di crescita culturale. Per quattro giorni Spoleto diventa il punto d'incontro delle eccellenze del teatro amatoriale nazionale, favorendo il dialogo tra tradizioni, linguaggi e identità territoriali diverse e promuovendo il teatro come strumento di partecipazione, inclusione e valorizzazione del patrimonio culturale italiano.

“Siamo davvero soddisfatti che la Toscana sia presente, per la prima volta, a una manifestazione che negli anni è diventata un punto di riferimento per il teatro amatoriale italiano” ha commentato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. “Il teatro è una delle espressioni più vive della nostra identità: custodisce la lingua, racconta la storia delle nostre comunità e tramanda valori che fanno parte del patrimonio culturale della Toscana. La Soffianella, realtà da anni impegnata nella valorizzazione del teatro in vernacolo e della tradizione culturale fiorentina, saprà rappresentare con passione, competenza e qualità artistica la nostra regione, portando sul palcoscenico uno dei simboli più autentici della tradizione teatrale toscana come “L'Acqua Cheta”.

La scelta di portare in scena L'Acqua Cheta nasce dalla volontà di presentare uno dei capolavori del teatro fiorentino. L'opera di Augusto Novelli, con il suo linguaggio brillante, l'ironia e la vivace rappresentazione della Firenze popolare di inizio Novecento, continua ancora oggi a emozionare e divertire il pubblico, confermando la straordinaria vitalità della tradizione teatrale toscana.

Fonte: Regione Toscana

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