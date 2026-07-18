Tramvia, 20 luglio la posa della prima pietra della linea Leopolda-Le Piagge

"Un’opera frutto di una grande sinergia istituzionale tra Regione Toscana e Comune di Firenze, un lavoro condiviso di cui sono particolarmente orgoglioso”. A dirlo il presidente Eugenio Giani stamani che stamani in Palazzo vecchio ha partecipato alla conferenza stampa in cui è stata annunciata la posa della prima pietra della linea 4.1 della tramvia Leopolda- Le Piagge prevista per lunedì 20 luglio.

“La Regione – ha spiegato il presidente Giani- ha stanziato 30 milioni di euro per le opere di viabilità connesse alla nuova linea e, con il prossimo bilancio, aggiungeremo altri 12 milioni destinati al parcheggio scambiatore. È un intervento strategico che ridisegna la mobilità dell'area ovest della città: chi arriva da via Pistoiese avrà finalmente un'alternativa a via Baracca, grazie a un nuovo asse viario che, sfruttando il corridoio della vecchia sede ferroviaria accanto alla tramvia, collegherà direttamente la zona alla Leopolda. Un progetto che rappresenta anche una significativa operazione di rigenerazione urbana, perché ricuce il rapporto tra il Parco delle Cascine e i quartieri circostanti. Sono convinto che i cittadini ne apprezzeranno i benefici: meno traffico su via Baracca, collegamenti più rapidi verso Ponte alla Vittoria, la riva sinistra dell'Arno, Scandicci e la direttrice per Livorno. Una nuova viabilità che si integra perfettamente con la tramvia che verrà e contribuisce a costruire una mobilità più moderna, efficiente e sostenibile."

La durata dei lavori sarà di 800 giorni. La linea 4.1 è lunga 6,4 chilometri (di cui 3,4 sull'attuale sede ferroviaria) con 13 fermate, dotate di pensiline e un tempo di percorrenza di 21 minuti, con una corsa nelle ore di punta ogni 6'25'', i passeggeri stimati sono circa 8,1 milioni l'anno. Dal punto di vista ambientale è prevista una riduzione del 70% di emissioni di Co2 al km per passeggero. Tra le altre opere previste, l'adeguamento del sottopasso pedonale da via Baracca al campo sportivo La Trave, la predisposizione per il sottopasso ferroviario da via Stazione delle Cascine alla fermata 'Indiano', un parcheggio scambiatore da 258 posti tra via Stazione delle Cascine e rampe Viadotto dell'Indiano, il collegamento diretto tra il capolinea della tramvia e la stazione ferroviaria delle Piagge. Inoltre in via del Barco sarà eliminato il sottopasso ferroviario, sostituto con attraversamenti a raso a 2 corsie della sede tranviaria; intervento analogo in via delle Cascine.

Fonte: Regione Toscana

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