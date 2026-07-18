Università di Firenze, aperte le iscrizioni al semestre aperto di Medicina e Odontoiatria

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Sul sito dell’Ateneo le informazioni su scadenze e strumenti per la preparazione agli esami

Al via le iscrizioni al semestre aperto, il percorso di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria. Le informazioni utili per iscriversi al percorso e seguire le lezioni sono pubblicate online sulla pagina dedicata al semestre aperto sul sito di Ateneo.

L’iscrizione al semestre si svolgerà in due fasi: occorre fare domanda entro il 3 agosto (ore 18) sul portale Universitaly e pagare entro il 6 agosto il contributo previsto presso l’Università scelta per frequentare il semestre. Le attività didattiche prenderanno il via il 1° settembre.

Nel percorso gli studenti frequenteranno tre insegnamenti fondamentali (Biologia, Chimica e Propedeutica biochimica, Fisica) e sosterranno i relativi esami di profitto. Il punteggio conseguito negli esami contribuirà alla formazione di una graduatoria nazionale unica, che determinerà gli ammessi al secondo semestre dei corsi di laurea di Medicina e chirurgia e di Odontoiatria e protesi dentaria oppure, se non si risulta in posizione utile, a uno dei corsi affini indicati in fase di iscrizione.

Per accompagnare gli studenti nella preparazione, online sul sito Unifi sono presenti i programmi (syllabus) delle  materie di esame approvati dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) e una piattaforma gratuita che offre materiali didattici (tra cui corsi online), esercizistrumenti di autovalutazione e simulazioni d'esame. La piattaforma è promossa dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), in collaborazione con il MUR, e realizzata dal Consorzio interuniversitario CISIA.

Giovedì 27 agosto l'Università di Firenze organizza un incontro online di benvenuto per gli studenti iscritti al semestre aperto.

Fonte: Università degli Studi di Firenze

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