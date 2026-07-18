Venticinquesimo anniversario della scomparsa di Indro Montanelli: le iniziative in programma

Attualità Fucecchio
Condividi su:
Leggi su mobile
Indro Montanelli

Il 22 luglio ricorre il 25° anniversario della scomparsa, a 92 anni, di Indro Montanelli, una delle figure più autorevoli, lette e discusse del giornalismo italiano del Novecento.

Il famoso giornalista ha attraversato le epoche più complesse della nostra storia, raccontandole sempre in prima linea, dalle trincee di guerra ai grandi corridoi della politica.

Storica firma del Corriere della Sera, fondatore e direttore  del quotidiano  Il Giornale e dopo de la Voce, ha fatto della limpidezza di scrittura, della sapidità linguistica e di un’incrollabile autonomia professionale la sua firma stilistica distintiva.

I popolari libri de La storia d'Italia sono una prova concreta.

Nonostante i conflitti editoriali, l’esilio svizzero durante il fascismo e il drammatico attentato subito dalle Brigate Rosse nel 1977, non ha mai rinunciato al proprio ruolo di osservatore controcorrente.

A un quarto di secolo dalla sua morte, grazie anche al suo patrimonio donato e custodito nel suo paese natale dalla Fondazione Montanelli Bassi ETS, la sua iconica lezione etica rimane immutata: l'unico e vero padrone del giornalista deve essere sempre e solo il lettore.

La Fondazione Montanelli Bassi ETS, con il patrocinio del Comune di Fucecchio, ha organizzato due momenti per ricordare il grande giornalista.

Gli appuntamenti sono aperti a tutti gli interessati.

Notizie correlate

Fucecchio
Attualità
17 Luglio 2026

Polo della Salute e rigenerazione del centro storico, in molti all'evento a Fucecchio

Una serata dedicata al presente e al futuro del centro storico di Fucecchio, con particolare attenzione al nuovo Polo della Salute e ai numerosi interventi di riqualificazione finanziati attraverso il [...]

Fucecchio
Attualità
15 Luglio 2026

Massarella in musica: il programma del RB Festival alla Sagra della Zuppa 2026

Si apre giovedì 16 luglio il primo weekend della Sagra della Zuppa & RB Festival a Fucecchio. A inaugurare il cartellone sarà 'Crazy 90s', party itinerante nel segno della dance, [...]

Fucecchio
Attualità
15 Luglio 2026

L'associazione 'Madonna delle Cinque Vie' rilancia il progetto di tutela del complesso francescano

Preservare e valorizzare uno dei luoghi più significativi della storia di Fucecchio, affinché continui ad essere un punto di riferimento per la comunità e per le future generazioni. È questo [...]



Tutte le notizie di Fucecchio

<< Indietro

torna a inizio pagina