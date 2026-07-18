Venticinquesimo anniversario della scomparsa di Indro Montanelli: le iniziative in programma

Il 22 luglio ricorre il 25° anniversario della scomparsa, a 92 anni, di Indro Montanelli, una delle figure più autorevoli, lette e discusse del giornalismo italiano del Novecento.

Il famoso giornalista ha attraversato le epoche più complesse della nostra storia, raccontandole sempre in prima linea, dalle trincee di guerra ai grandi corridoi della politica.

Storica firma del Corriere della Sera, fondatore e direttore del quotidiano Il Giornale e dopo de la Voce, ha fatto della limpidezza di scrittura, della sapidità linguistica e di un’incrollabile autonomia professionale la sua firma stilistica distintiva.

I popolari libri de La storia d'Italia sono una prova concreta.

Nonostante i conflitti editoriali, l’esilio svizzero durante il fascismo e il drammatico attentato subito dalle Brigate Rosse nel 1977, non ha mai rinunciato al proprio ruolo di osservatore controcorrente.

A un quarto di secolo dalla sua morte, grazie anche al suo patrimonio donato e custodito nel suo paese natale dalla Fondazione Montanelli Bassi ETS, la sua iconica lezione etica rimane immutata: l'unico e vero padrone del giornalista deve essere sempre e solo il lettore.

La Fondazione Montanelli Bassi ETS, con il patrocinio del Comune di Fucecchio, ha organizzato due momenti per ricordare il grande giornalista.

Gli appuntamenti sono aperti a tutti gli interessati.

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