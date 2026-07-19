Antonino Turrisi torna alla mensa Emmaus otto mesi dopo l'aggressione: "Rivederlo è stata un'emozione per tutti noi"

Cronaca Empoli
Condividi su:
Leggi su mobile
Foto di Misericordia di Empoli. Antonino Turrisi con i volontari della mensa Emmaus

Il volontario della Misericordia di Empoli era stato aggredito e picchiato davanti alla mensa Emmaus lo scorso novembre. Dopo il lungo percorso di recupero, Turrisi ha riabbracciato gli altri volontari

A distanza di otto mesi da quel 14 novembre dello scorso anno, quando Antonino Turrisi, volontario della Misericordia di Empoli, fu aggredito e picchiato da un senzatetto fuori dalla mensa Emmaus in via XI Febbraio, il volontario è tornato ad abbracciare i colleghi della mensa: "Questa mattina il nostro volontario Antonino Turrisi è passato a trovarci alla mensa - annuncia la Misericordia in un post sui social -. Rivederlo con il suo sorriso è stata un'emozione speciale per tutti noi".

Un percorso lungo, spiegano dalla Misericordia, che ha consentito a Turrisi di ritornare tra gli altri volontari, dopo che, a causa delle percosse subite, aveva riportato fratture multiple ed era stato ricoverato in prognosi riservata all'ospedale San Giuseppe di Empoli.

"Il suo coraggio e la sua determinazione sono un esempio per tutti - scrivono nel post -. Per noi Antonino non ha mai smesso di essere parte della nostra grande famiglia e oggi, più che mai, possiamo dire che è e sarà sempre uno di noi".

Turrisi, quella mattina, fu aggredito intorno alle 11.30, poco dopo aver terminato il suo turno. Il volontario fu preso a pugni e calci da un senza fissa dimora, ma riuscì a salvarsi grazie all'intervento di un altro volontario che stava fortunatamente passando di lì e riuscì ad allontanare l'aggressore. L'uomo fu soccorso dal 118 e trasportato all'ospedale di Empoli. L'aggressore, un 40enne di origini nigeriane, frequentatore abituale della mensa, fu arrestato e portato in carcere con l'accusa di tentato omicidio.

Un'aggressione che scosse la comunità empolese, con numerosi messaggi di vicinanza da parte delle istituzioni e del mondo del volontariato, sia locale sia toscano.

Dopo mesi di ricovero, Turrisi torna, "passo dopo passo", alla normalità. "Un abbraccio da tutti i volontari della Misericordia. Ti aspettiamo", concludono i volontari.

Foto di Misericordia di Empoli.
Antonino Turrisi con i volontari della Misericordia

Notizie correlate

Empoli
Cronaca
15 Luglio 2026

Smurano cassaforte della Coop a Case Nuove, colpo da 2mila euro a Empoli

Colpo nella notte alla Coop della piccola frazione di Case Nuove a Empoli. Ignoti hanno forzato la porta d'ingresso del supermercato e, una volta all'interno, hanno smurato la cassaforte, caricandola [...]

Empoli
Cronaca
15 Luglio 2026

Tamponamento in Fi-Pi-Li tra due mezzi pesanti, 51enne incastrato. Chiuso svincolo Empoli Est

Grave incidente nel primo pomeriggio dove due mezzi pesanti, tra cui un camion della spazzatura, si sono tamponati all'altezza dello svincolo di Empoli Est. L'incidente è avvenuto intorno alle ore [...]

Empoli
Cronaca
15 Luglio 2026

Attivano un bancomat a sua insaputa: Poste Italiane costretta al risarcimento

Poste Italiane dovrà risarcire una pensionata di 93 anni di Cerreto Guidi, vittima di una truffa che le è costata 5mila euro. Lo ha stabilito il giudice di pace di [...]



Tutte le notizie di Empoli

<< Indietro

torna a inizio pagina