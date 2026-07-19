Emergenza caldo, Sei Toscana rafforza le misure di tutela dei lavoratori

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Differite in orario tardo pomeridiano e serale la raccolta porta a porta, quella per le utenze non domestiche e i servizi a chiamata previsti nel pomeriggio

In ragione della persistenza di condizioni climatiche particolarmente critiche, con continue e intense ondate di calore che stanno interessando e ancora interesseranno il territorio, in attuazione delle procedure previste per far fronte a queste circostanze eccezionali, Sei Toscana ha deciso di rafforzare ulteriormente alcune misure organizzative in grado di tutelare la salute e la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori, garantendo comunque la continuità del servizio.

Pertanto, in aggiunta a quanto già previsto e comunicato nelle scorse settimane, l’azienda informa i cittadini che anche i servizi di raccolta porta a porta e quelli riservati alle utenze non domestiche previsti nelle prime ore del pomeriggio saranno differiti a partire dalle ore 17.00. Salvo casi eccezionali, opportunamente valutati, la misura riguarderà tutti i territori serviti.

Parimenti, anche i servizi a chiamata previsti nel pomeriggio verranno rimodulati in orario tardo pomeridiano e serale.

Nel ringraziare le Amministrazioni comunali e tutti i cittadini per la collaborazione, Sei Toscana ribadisce che l’adozione di queste misure risponde alle prescrizioni normative in materia, necessarie per garantire la protezione del personale dagli effetti del calore, evitando l’esposizione degli addetti nelle fasce orarie a maggior rischio per la salute.

Fonte: Ufficio stampa

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