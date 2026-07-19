Forte dei Marmi, doppio guasto alla rete elettrica: blackout per centinaia di famiglie e attività

Disagi per centinaia di famiglie e attività a Forte dei Marmi, dove un doppio guasto alla linea elettrica ha provocato un'interruzione del servizio in diverse zone del territorio. Il problema, verificatosi lungo la dorsale di via Cavour e nelle aree limitrofe, potrebbe essere legato anche alle temperature elevate degli ultimi giorni, che avrebbero messo sotto pressione la rete.

L'emergenza è stata affrontata da E-Distribuzione, intervenuta con operazioni da remoto per ripristinare l'alimentazione a una parte delle utenze interessate. Per le linee direttamente colpite dal danneggiamento è stato invece necessario ricorrere a una power station, un gruppo elettrogeno di grandi dimensioni utilizzato temporaneamente per garantire la continuità del servizio in attesa della riparazione definitiva.

I tecnici sono al lavoro per intervenire su uno dei tratti di cavo danneggiati e consentire il progressivo ritorno dell'energia alle utenze ancora interessate dal disservizio. Considerato che il caldo anomalo e l'elevata richiesta di energia di questi giorni potrebbero aver contribuito alle criticità, la società elettrica ha avviato un piano di interventi straordinari per rialimentare gradualmente le utenze, distribuendo i carichi in modo equilibrato e prevenendo nuovi sovraccarichi.

E-Distribuzione ha inoltre fatto sapere di essere in costante contatto con le istituzioni locali e di puntare al completo ripristino della fornitura e al ritorno alla normale configurazione della rete entro la serata.

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