Ancora incendi in Versilia: due elicotteri in azione a Seravezza

Prosegue l'emergenza incendi in Versilia, dove le squadre dell'Antincendio boschivo sono impegnate su più fronti per contenere i roghi e completare le operazioni di bonifica.

A Malbacco, nel territorio comunale di Seravezza, un incendio boschivo sta interessando il versante montano e ha richiesto l'intervento di due elicotteri della flotta regionale. I velivoli stanno effettuando diversi lanci d'acqua lungo il costone della montagna, con l'obiettivo di fermare l'avanzata delle fiamme verso le zone più alte e i crinali, difficilmente raggiungibili dalle squadre operative a terra. La conformazione del territorio, caratterizzata da una forte pendenza, sta rendendo particolarmente complesse le attività di spegnimento. Il direttore delle operazioni della Regione Toscana sta valutando un eventuale potenziamento del dispositivo impegnato nell'area.

Resta alta l'attenzione anche a Viareggio, dove nella pineta di Levante, nella zona di Villa Borbone, si è verificata una nuova ripresa di alcuni focolai dopo l'incendio divampato nella serata di ieri. Sul posto stanno lavorando squadre Aib, volontari e operai forestali, supportati da un elicottero regionale, per mettere in sicurezza l'area e completare la bonifica.

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