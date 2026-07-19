Ancora incendi in Versilia: due elicotteri in azione a Seravezza

Cronaca Seravezza
Condividi su:
Leggi su mobile

Prosegue l'emergenza incendi in Versilia: fiamme sul costone montano di Malbacco e nuova ripresa dei focolai nella pineta di Levante dopo il rogo divampato ieri sera

Prosegue l'emergenza incendi in Versilia, dove le squadre dell'Antincendio boschivo sono impegnate su più fronti per contenere i roghi e completare le operazioni di bonifica.

A Malbacco, nel territorio comunale di Seravezza, un incendio boschivo sta interessando il versante montano e ha richiesto l'intervento di due elicotteri della flotta regionale. I velivoli stanno effettuando diversi lanci d'acqua lungo il costone della montagna, con l'obiettivo di fermare l'avanzata delle fiamme verso le zone più alte e i crinali, difficilmente raggiungibili dalle squadre operative a terra. La conformazione del territorio, caratterizzata da una forte pendenza, sta rendendo particolarmente complesse le attività di spegnimento. Il direttore delle operazioni della Regione Toscana sta valutando un eventuale potenziamento del dispositivo impegnato nell'area.

Resta alta l'attenzione anche a Viareggio, dove nella pineta di Levante, nella zona di Villa Borbone, si è verificata una nuova ripresa di alcuni focolai dopo l'incendio divampato nella serata di ieri. Sul posto stanno lavorando squadre Aib, volontari e operai forestali, supportati da un elicottero regionale, per mettere in sicurezza l'area e completare la bonifica.

Notizie correlate

Toscana
Cronaca
25 Marzo 2026
terremoto Lunigiana

Terremoto di magnitudo 4.0 in Toscana

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.0 è stata registrata nella mattinata di oggi, 25 marzo 2026, nella zona della Lunigiana, con epicentro a circa 3 chilometri a nord-est di [...]

Seravezza
Cronaca
24 Agosto 2025

Uomo scomparso sulle Alpi Apuane: ricerche in corso con unità cinofile

Continuano le ricerche di un uomo disperso da giorni sulle Alpi Apuane. L’allarme è scattato venerdì pomeriggio dopo che i carabinieri hanno ritrovato la sua auto a Seravezza (Lucca). Il [...]

Toscana
Cronaca
21 Agosto 2025

Maltempo e piogge: in Toscana oltre 109mila fulmini in 12 ore

Oltre 109.000 fulmini si sono abbattuti sulla Toscana in 12 ore di ondata di maltempo. La nostra regione, fino alla notte appena trascorsa, è stata attraversata da una perturbazione eccezionale. [...]



Tutte le notizie di Seravezza

<< Indietro

torna a inizio pagina