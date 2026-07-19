Incidente in Fi-Pi-Li tra Montopoli e Pontedera: rallentamenti e code a tratti

Cronaca Montopoli Val d'Arno
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L'incidente ha causato code fino a 5 chilometri in direzione Firenze. La viabilità è in fase di ripristino

Incidente questo pomeriggio, intorno alle 18, sulla Strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, tra gli svincoli di Pontedera Est e Montopoli in Val d'Arno, in direzione Firenze.

L'incidente ha provocato fino a 5 chilometri di coda. Al momento l'evento risulta concluso, ma permangono rallentamenti e code a tratti

Notizia in aggiornamento.

 

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