Incidente in Fi-Pi-Li tra Pontedera e Montopoli: rallentamenti e code a tratti

Incidente questo pomeriggio, intorno alle 18, sulla Strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, tra gli svincoli di Pontedera Est e Montopoli in Val d'Arno, in direzione Firenze.
L'incidente ha provocato fino a 5 chilometri di coda. Al momento l'evento risulta concluso, ma permangono rallentamenti e code a tratti
Notizia in aggiornamento.
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