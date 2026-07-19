Tragedia in Versilia: ciclista muore dopo lo scontro con un'auto

Grave incidente questa mattina in Versilia, lungo via di Montramito, al confine tra i comuni di Viareggio e Massarosa. Un ciclista amatoriale, di età compresa tra i 60 e i 70 anni, è morto dopo essere stato investito da un'automobile. Lo schianto è avvenuto intorno alle 9.30. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale di Massarosa e i sanitari del 118, che hanno prestato soccorso al ciclista. È stato attivato anche l'elisoccorso Pegaso, ma le condizioni dell'uomo sono apparse subito disperate: i gravi traumi si sono rivelati fatali. La conducente della vettura coinvolta avrebbe accusato un lieve malore dopo l'incidente.

La strada è rimasta chiusa temporaneamente al traffico per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dello schianto e la rimozione della salma, autorizzata dal magistrato di turno.

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