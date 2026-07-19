Gaiole in Chianti avrà il suo centro sportivo: il Comune ottiene ulteriori 400mila euro dalla Regione

Il Comune di Gaiole in Chianti ottiene un finanziamento regionale a fondo perduto di 400mila euro, nell’ambito del bando regionale 2026, dedicato al sostegno degli investimenti in materia di impiantistica e spazi sportivi pubblici.

Le risorse consentiranno di completare il percorso di riqualificazione dell’impianto sportivo comunale, oggi sede della Chiantigiana, dove sono in corso di ultimazione i lavori allo stadio comunale, aprendo ad altre discipline e associazioni e creando un vero e proprio centro sportivo.

Il Comune ha già investito nell’area 1 milione e 600mila euro: con la prima parte degli interventi è stata finanziata la riqualificazione degli spogliatoi dello stadio comunale, con il loro adeguamento statico e sismico, per garantire un immobile conforme alle normative CONI ed efficiente dal punto di vista energetico. Sono stati infatti installati i pannelli fotovoltaici sulla copertura delle gradinate dello stadio, in coerenza con il grande progetto della comunità energetica rinnovabile di Gaiole in Chianti. E poi è stato realizzato anche uno spazio ristoro. Un capitolo importante dei lavori ha riguardato, infine, il consolidamento del grande muro in pietra di via Marconi, intervento necessario per la sicurezza e la stabilità dell’area.

Con il nuovo finanziamento da 400mila euro, accanto al campo da calcio principale utilizzato dalla Chiantigiana, il progetto compie un ulteriore salto di qualità: l’altro campetto, in terra battuta, sarà trasformata in un campo da calcetto in erba sintetica naturale, mentre l’attuale campo da tennis sarà riqualificato con una nuova superficie in resina, diventando un campo polivalente per il tennis e il basket, regolamentare, adatto anche allo svolgimento di gare.

Il progetto prevede inoltre la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione a led, di un sistema di videosorveglianza e il potenziamento degli accessi alla struttura, con una nuova scala, che sarà raddoppiata, per rendere più agevole e funzionale l’ingresso agli impianti e sarà dotata di una struttura per l’abbattimento delle barriere architettoniche, non solo per i visitatori, ma anche per i giocatori.

“L’idea è quella di costruire nell’area dello stadio comunale, un vero e proprio centro sportivo – spiega Michele Pescini, sindaco di Gaiole in Chianti - un luogo capace di accogliere il calcio, il calcetto, il tennis e il basket, mettendo a disposizione della comunità, spazi rinnovati e un’offerta sportiva sempre più ampia e qualificata. Un polo sportivo capace di accogliere le diverse realtà associative del territorio, dalla Chiantigiana, al Chianti Basket alle altre associazioni, e allo stesso tempo, essere fruibile anche per la pratica sportiva libera dai giovani, che potranno utilizzare autonomamente gli impianti per giocare, ritrovarsi e per allenarsi. Ringraziamo la Regione, che continua ad investire sull’impiantistica sportiva, riservando un’attenzione particolare ai piccoli centri, che hanno bisogno di risorse per realizzare infrastrutture così importanti, e i nostri uffici che hanno realizzato il progetto che ha ottenuto il finanziamento.”

“La scelta di trasformare il campo da tennis in un campo polivalente in cui praticare anche il basket – aggiunge il vicesindaco Emanuele Giunti – nasce dall’ascolto delle esigenze delle associazioni sportive e dei giovani del territorio, tra i quali sta crescendo l’interesse per il basket, uno sport molto amato, la cui richiesta è esplosa soprattutto negli ultimi anni, con 83 iscritti nella stagione 2025-2026. La palestra al chiuso, in questo periodo dell’anno, è molto calda, avere a disposizione un campo regolamentare all’aperto permetterà ai ragazzi di allenarsi in condizioni migliori e di giocare anche in estate. Vogliamo che questo spazio diventi un luogo di sport, ma anche di incontro e aggregazione per i nostri giovani”.

La gestione del centro è affidata, ad oggi, all’ASD Chiantigiana, che continuerà a rappresentare un punto di riferimento per la vita sportiva dell’impianto. Il rientro della Chiantigiana nello stadio è previsto per il 22 agosto, con la conclusione dei lavori attualmente in corso.

Fonte: Comune di Gaiole in Chianti - Ufficio Stampa

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