Peste suina, La Porta (FdI): "nomina del commissario tardiva"

"La peste suina africana in Toscana non è purtroppo una sorpresa. Le associazioni di categoria da tempo segnalano i rischi di una propagazione della malattia virale. Allarmi da noi rilanciati, nella quasi totale inerzia della Regione". Così Chiara La Porta, capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio Regionale, dopo la nomina del commissario straordinario per la peste suina africana.

"Un'inerzia motivata evidentemente dalla volontà di non creare panico, ma che alla luce dei fatti si è rivelata la causa del preoccupante aumento dei contagi. La nomina del commissario giunge colpevolmente tardi: che almeno si garantisca la trasparenza mancata fino ad oggi, e si mettano in atto interventi tempestivi e chiari, relazionandosi anche con le regioni confinanti con la Toscana. Il gruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale, intanto, ha chiesto l'audizione del commissario nazionale in commissione Ambiente"

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