Asilo Pinocchio, Lega San Miniato sul caso della perdita del finanziamento PNRR

Lega San Miniato torna a parlare della vicenda del nuovo asilo nido 'Il Pinocchio', dopo la conclusione dei lavori della commissione consiliare d'indagine istituita per ricostruire le cause della perdita del finanziamento PNRR da 1,5 milioni di euro destinato all'opera. Dopo le contestazioni sollevate dalle opposizioni sulla scelta di discutere la relazione finale in seduta segreta, arriva ora la presa di posizione di una parte del centrodestra, che amplia il confronto richiamando anche precedenti vicende amministrative, in particolare quella legata al project financing, e sollevando interrogativi sul tema della trasparenza, delle responsabilità e degli strumenti di controllo sulle scelte dell'amministrazione comunale.

LA NOTA

"Come noto il Comune di San Miniato ha perso per sua esclusiva colpa il finanziamento PNRR di 1.5 milioni di euro a suo tempo concesso per il nuovo asilo “Il Pinocchio” di San

Miniato basso. Per questo motivo il Consiglio comunale di San Miniato ad inizio anno ha istituito una Commissione di indagine chiamata a far luce sulla vicenda che ha comportato

una perdita per le casse comunali di 1,5 milioni di euro. In questi giorni la Commissione ha concluso i suoi lavori e la maggioranza di sinistra che governa il Comune ha deciso di

discuterne i risultati in seduta segreta del Consiglio comunale. Una decisione che la dice lunga sul tasso di trasparenza che caratterizza l’Amministrazione comunale di San Miniato.

La decisione di dibattere in sordina il grave fatto ha suscitato la critica delle opposizioni e ha scatenato polemiche sui social.

E’ necessario mettere ordine alle cose e ricordare che in passato la sinistra presente in Consiglio Comunale, sia la sinistra di governo e che di opposizione, ha impedito che si svolgessero commissioni di indagine su fatti ben più gravi di quello in discussione in queste ore, ha impedito che si approfondissero atti che coinvolgevano il Comune di San Miniato per decine di milioni di euro in perdita che riguardavano la malagestione del Project financing i cui effetti finanziari negativi e le conseguenze giudiziarie e le relative indagini delle competenti Autorità sono ancora in atto né al momento se ne vede la fine, una attualità che conferma la rilevanza dei fatti.

Per meglio comprendere il presente è utile ricordare che una proposta di Commissione di indagine sul Project financing fu approvata dal Consiglio comunale di San Miniato nel novembre 2011 con il voto contrario dei soli consiglieri della sinistra di opposizione.

Successivamente nel giugno 2012 a Commissione avviata il PD inopinatamente decise di ritirare i propri commissari dalla Commissione rendendo di fatto impossibile procedere agli accertamenti dei fatti che portarono al disastroso Project financing. Un vergognoso voltafaccia di cui si lagnò solo una parte della opposizione, quella di centro destra.

Silenzio assoluto da tutta la sinistra.

La vicenda della fallita Commissione di indagine sul Project financing è un antefatto importante che oltre a fare chiarezza su chi persegue la trasparenza sempre e non quando fa comodo, fa anche sorgere concreti dubbi sulla reale efficacia della recente Commissione che ha indagato sui fondi concessi e persi destinati alla costruire il nuovo asilo a San Miniato basso"

LEGA SEZIONE SAN MINIATO

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