SCART e il Teatro del Silenzio: i Super Robot sul palco di Andrea Bocelli

Artinsolite 2026 si è conclusa con due serate di successo in Piazza Vittorio Veneto: l'8 luglio i quattro solisti dei Conservatori toscani, il 14 luglio l'Orchestra del Conservatorio "L. Boccherini" di Lucca con le colonne sonore di Morricone e Williams.

Una rassegna che quest'anno ha virato verso la musica classica, portando in piazza un pubblico numeroso e trasversale.

Ora Lajatico si prepara per gli appuntamenti più attesi: martedì 21 luglio il concerto di Matteo Bocelli al Teatro del Silenzio, giovedì 23 e sabato 25 luglio le due serate di Andrea Bocelli, sempre al Teatro del Silenzio di Lajatico, con inizio alle 21.30.

SCART al Teatro del Silenzio: una collaborazione lunga quindici anni.

Non è la prima volta che SCART firma la scenografia del Teatro del Silenzio: era già successo nel 2014, e nel corso di quindici anni di collaborazione il progetto artistico del Gruppo Hera ha lasciato tracce importanti a Lajatico, dalla realizzazione di costumi per lo spettacolo alle numerose installazioni nel borgo: per esempio attraverso le grandi affiches diffuse per il paese, che immergono il visitatore nella fusione tra arte, ambiente e spettacolo, raccontando in immagini il dialogo tra il progetto del Gruppo Hera e lo spirito del luogo.

Quest'anno SCART torna sul palcoscenico naturale dove si esibirà Andrea Bocelli.

SCART nasce quasi trent'anni fa da un'idea di Maurizio Giani, direttore marketing di Herambiente, principale operatore italiano nella rigenerazione degli scarti. Da allora rappresenta uno dei percorsi più originali attraverso cui una grande multiutility interpreta e comunica il valore dell'economia circolare: non con dati o slogan, ma attraverso opere d'arte capaci di trasformare il rifiuto in bellezza.

Per l'editione 2026 del Teatro del Silenzio, SCART porta in scena tre coppie di Super Robot, paladini dell'ambiente realizzati con scarti di produzione di Automobili Lamborghini. A crearli sono stati gli studenti delle Accademie di Belle Arti di Firenze, Ravenna e del POLI.design di Milano, su progetto dei fumettisti Giuseppe Camuncoli e Giacomo Gheduzzi, nati dalla partnership con il festival Lucca Comics&Games.

Le otto figure - tre coppie al Teatro del Silenzio, una quarta coppia installata nel centro di Lajatico nell'ambito di Artinsolite - rappresentano i quattro elementi: aria, acqua, terra ed energia.

Potenti e poetiche, dialogano idealmente con i temi dell'album Romanza di Andrea Bocelli, di cui quest'anno ricorrono i trent'anni.

Artinsolite è un progetto prodotto da Teatro del Silenzio, realizzato in collaborazione con il Comune di Lajatico, Banca Popolare di Lajatico, Az. Agricola Il Colle, CitySound & Events e Pro Loco. Main sponsor dell'edizione è SCART-progetto artistico del Gruppo Hera, ed è supportato da Susini Assigest, Energy, F.lli Fegatili e Toscana Energia.

Fonte: Ufficio stampa

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