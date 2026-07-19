Alice Del Piano entra a far parte del roster dell'Use Rosa Scotti

Sport Empoli
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C’è una bella novità nel roster dell’Use Rosa Scotti, un’altra giovane da lanciare nel basket che conta. E’ ufficiale infatti l’arrivo in biancorosso di Alice Del Piano, giovane ala classe 2008.
Nata a Pozzuoli, la nuova arrivata nel gruppo di coach Cioni è considerata uno dei prospetti più interessanti del panorama cestistico italiano. Nonostante la giovane età, vanta già una buona esperienza ed è quindi ora chiamata ad un altro passaggio importante della propria carriera. Alice è cresciuta cestisticamente nel Basket Roma giocando sia nelle giovanili che in serie B. Allo stesso tempo è stata convocata nelle selezioni nazionali ed è attualmente protagonista con l’Under 18 con cui ha preso parte a impegni e raduni. E' già stata anche in Toscana indossando a livello giovanile la maglia della Pallacanestro femminile Firenze, ora Firenze Basket academy.

Un prospetto che si inserisce perfettamente nel progetto di crescita e valorizzazione dei giovani talenti promosso dall’Use Rosa Scotti.

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio Stampa

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