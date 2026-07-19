Viareggio, incendio nella pineta di Levante: trovati inneschi, si indaga per dolo

Fiamme nelle aree boschive di Viareggio e Torre del Lago, dove nella serata di ieri, sabato 18 luglio, sono divampati due incendi che hanno interessato la pineta di Levante e quella della Lecciona. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, dei volontari dell'antincendio boschivo e delle forze dell'ordine.

Per quanto riguarda la pineta di Levante, gli investigatori ritengono che il rogo possa avere natura dolosa. A far ipotizzare un'origine volontaria sarebbero i numerosi inneschi individuati durante le operazioni di spegnimento. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco insieme ai volontari dell'antincendio boschivo della Croce Verde e di altre associazioni impegnate nella gestione dell'emergenza.

L'area è stata monitorata per tutta la notte per scongiurare la ripresa dei focolai e garantire la sicurezza della zona. Quello della pineta di Levante non sarebbe un episodio isolato: dall'inizio dell'estate si sarebbero già verificati altri incendi e, in alcuni casi, i vigili del fuoco avrebbero trovato elementi riconducibili a possibili inneschi, rafforzando l'ipotesi del dolo.

Un secondo intervento ha riguardato la pineta della Lecciona, a Torre del Lago, dove l'allarme è scattato intorno alle 20.30 di ieri sera. Anche in questo caso sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale dell'Antincendio boschivo della Regione Toscana, con il supporto dei carabinieri impegnati nei controlli.

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