A Montaione arriva la Festa de L'Unità

Torna anche quest'anno la Festa de l'Unità di Montaione, nella verde cornice del Parco dei Mandorli. Da giovedì 23 a domenica 26 luglio, quattro serate all'insegna della condivisione, buon cibo, buona musica e importanti appuntamenti di approfondimento politico con ospiti di rilievo.

"La nostra Festa de l'Unità è da sempre un luogo di incontro, condivisione, apertura, quest'anno sottolineato dal tema gaberiano che abbiamo scelto e che ci ricorda che "c'è solo la strada", per ritrovarsi, discutere, approfondire senza rimanere isolati nelle nostre posizioni e convinzioni - spiega Giorgio Benassi, segretario del Pd Montaione -. Quest'anno come non mai vogliamo lanciare il messaggio con la nostra presenza e con i temi che tocchiamo che "nessuno si salva da solo" e che non possiamo fare a meno di affrontare, seppur nel nostro piccolo, i grandi temi e i grandi problemi del nostro tempo, da quelli più vicini a quelli più lontani, con tutto il coraggio necessario e sempre cercando, com'è nello spirito della Sinistra, di proporre risposte concrete e collettive. Per tutto questo il mio ringraziamento più grande va all'enorme generosità dei nostri volontari, grazie ai quali ogni anno possiamo pensare, proporre e portare a termine questo bellissimo sforzo che è la nostra amata Festa de l'Unità".

Si comincia giovedì 23 alle 21.30 con Alessandro Volpi, docente di Storia presso l'Università di Pisa, e Alice Pistolesi, giornalista della rivista Atlante delle Guerre, per un approfondimento sulla situazione geopolitica internazionale dal titolo "Concretamente, la Pace. Prospettive politiche in un mondo in guerra". L'evento è organizzato in collaborazione con la locale associazione Montaione per la Pace e con Emergency, che presenterà la sua campagna R1PUD1A.

Venerdì 24 alle 21.30 saranno ospiti della Festa l'europarlamentare PD Camilla Laureti, l'assessore regionale a lavoro e digitale Alberto Lenzi e il segretario PD Empolese Valdelsa Maurizio Cei, per discutere le proposte della Sinistra su Europa, Toscana e territori.

Sabato 25 luglio alle 18.00 si parlerà invece di salute e sanità di prossimità insieme alla Presidente della Società della Salute EVV e sindaca di Castelfiorentino Francesca Giannì, al segretario SPI CGIL di Firenze Mario Batistini, a Rosa Barone, componente della segreteria di federazione Empolese Valdelsa e Marco Niccolai, responsabile aree interne del PD Nazionale (iniziativa a cura delle Donne Democratiche di Montaione).

Per quanto riguarda gli spettacoli, venerdì 24 alle 21.30 si esibirà TomMago (spettacolo di magia... e non solo); sabato 25 alle 20, in occasione della Pastasciutta Antifascista organizzata insieme agli Ortolani Coraggiosi per commemorare il gesto dei Fratelli Cervi, sarà la volta della musica delle Variazioni Acustiche, mentre alle 21.30 si terrà lo spettacolo "Strada Facendo" a cura delle Donne dell'8 Marzo. Si chiude domenica 26 luglio alle 17 con la Tombola democratica, e alle 21.30 gran finale della Festa con lo spettacolo "Votate. Ma senza rossetto", in occasione degli 80 anni del voto delle Donne e dell'Italia Repubblicana.

Tutte le sere saranno aperti il ristorante e la pizzeria e disponibili i famosi bomboloni.

Inoltre per tutte le sere sarà disponibile lo spazio libreria, in collaborazione con la Libreria Rinascita di Empoli, nonché lo spazio gioco per bambini e bambine.

Fonte: Pd Empolese Valdelsa - Ufficio Stampa

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