Aggredisce i genitori anziani per ottenere soldi: arrestato 51enne nel Pisano

Un uomo di 51 anni è stato arrestato dai carabinieri di Calcinaia per maltrattamenti in famiglia ed estorsione, in esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Pisa. Il provvedimento deriva da un'indagine avviata in seguito a una querela sporta pochi giorni prima, l'11 luglio, dal padre dell'uomo.

Secondo gli accertamenti svolti dai militari il 51enne, convivente con i genitori anziani, disoccupato e già noto alle forze dell'ordine, si sarebbe più volte reso responsabile di condotte aggressive, minacce e richieste di denaro per comprare droga. Le violenze sia verbali che fisiche, sempre da quanto ricostruito, si protraevano dal 2025 verso entrambi i genitori, ultraottantenni.

Attivate immediatamente le procedure operative con il supporto della Task Force provinciale, specializzata nel contrasto alla violenza di genere e ai maltrattamenti in famiglia, gli indizi di colpevolezza raccolti nell'indagine lampo, coordinati dall'Autorità Giudiziaria pisana, hanno portato all'emissione della misura restrittiva. Su disposizione del sostituto procuratore di turno il 51enne è stato trasferito nel carcere di Pisa, a disposizione dell'autorità giudiziaria.

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