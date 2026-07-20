Aquatempra, domenica 26 luglio ingresso gratuito alla piscina comunale per i residenti a Empoli

Tre giornate a ingresso gratuito dedicate alle cittadine e ai cittadini residenti a Empoli per vivere la piscina comunale di viale delle Olimpiadi e conoscere le attività proposte da Aquatempra. Arriva “Porte aperte in piscina”, il primo appuntamento è in programma per domenica 26 luglio, si replica il 15 agosto e il 6 settembre. L’iniziativa, promossa dal Comune di Empoli insieme ad Aquatempra, la società che gestisce l’impianto, è realizzata con il sostegno di Estra, azienda attiva nei servizi energetici e nelle telecomunicazioni.

Le tre giornate a ingresso gratuito saranno l’occasione per i residenti di scoprire la piscina comunale come luogo di relax, sport e socialità, e per cimentarsi in attività di acquafitness e acquagym guidate dalle istruttrici e dagli istruttori che conducono i corsi di Aquatempra durante tutto l’anno. Le prove, a ingresso gratuito, si terranno nella vasca esterna con inizio alle ore 11.00, 14.00 e 16.00.

Sport, ma anche musica e intrattenimento. Dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 il dj e vocalist Lorenzo Pieragnoli darà ritmo alla giornata e animerà tutta la piscina con musica e le grandi hit dell’estate.

"Alcuni mesi fa – dichiara il sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi - avevamo lanciato la proposta ad Aquatempra di aprire gratuitamente la piscina per alcuni giorni e subito il presidente Sani ha recepito la proposta con molta soddisfazione. L'idea era quella di far scoprire l'impianto e le attività di Aquatempra alle cittadine e ai cittadini empolesi, oltre che garantire anche a chi non ha le possibilità di accedere in piscina (nonostante le tariffe siano già basse e oltretutto agevolate per i residenti). Siamo altrettanto soddisfatti del fatto che Estra sosterrà l'iniziativa come sponsor. Diventerà una festa offerta alla città e un momento di socialità e di valore per tutta Empoli".

Nicola Ciolini, amministratore delegato di Estra: "Le iniziative che aprono gli impianti sportivi alla cittadinanza hanno il merito di avvicinare le persone allo sport attraverso un'esperienza diretta e partecipata. È con questo spirito che Estra ha scelto di sostenere Aquatempra, contribuendo a valorizzare un progetto capace di coinvolgere la comunità e promuovere uno stile di vita attivo”.

Il presidente Aquatempra, Filippo Sani: “Vogliamo che la piscina comunale sia sempre più un luogo aperto alla città. Con l’iniziativa Porte aperte in piscina offriamo ai residenti l'opportunità di conoscere da vicino il nostro impianto e le tante attività fitness che Aquatempra propone durante tutto l'anno. Ringrazio il Comune di Empoli ed Estra per aver condiviso questo progetto, che rappresenta un'occasione concreta per avvicinare ancora più persone alla pratica sportiva e alla cultura del benessere”.

L'ingresso gratuito alla piscina comunale, dalle 10 alle 19, è riservato alle cittadine e ai cittadini residenti nel Comune di Empoli fino a un massimo di mille ingressi complessivi; per accedere sarà necessario esibire un documento di identità che attesti la residenza. Non sono previste prenotazioni. Per i non residenti l'accesso alla piscina sarà consentito con il regolare biglietto d'ingresso, pari a 10 euro il sabato e nei giorni festivi.

Fonte: Ufficio stampa

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