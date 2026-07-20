Azienda dona un sistema di condizionamento al nido comunale Filo e Palla 

Un gesto di solidarietà per rendere ancora più accoglienti e confortevoli gli spazi del nido d'infanzia comunale Filo e Palla di Torre: è quello compiuto da GreenAlma, azienda che opera nel settore del fotovoltaico e del termico, che ha deciso di donare un sistema di climatizzazione al nido di via San Gregorio. L'amministrazione si è invece occupata di far installare il sistema di condizionamento dell’aria, che è regolarmente in funzione, contribuendo a garantire un ambiente più piacevole durante i mesi più caldi.

I due titolari dell'azienda di Santa Maria a Monte, Lorenzo Puccinelli e Andrea Funari, su suggerimento dei rappresentanti dei genitori Luca Neri e Mariana Scavo, hanno voluto compiere questo gesto di attenzione nei confronti della struttura.

Un'iniziativa che testimonia come la collaborazione tra realtà imprenditoriali, famiglie e istituzioni possa tradursi in un valore aggiunto per l'intera comunità e, in particolare, per i più piccoli.

La sindaca Emma Donnini ha voluto recarsi personalmente al nido per vedere con i propri occhi il risultato della donazione e ringraziare GreenAlma per la sensibilità dimostrata. Ad accoglierla, in rappresentanza dell'azienda, era presente Lorenzo Puccinelli, con il quale la sindaca si è complimentata per l'attenzione e la vicinanza dimostrate nei confronti del nido d'infanzia, sottolineando come gesti di questo tipo rappresentino un prezioso esempio di collaborazione tra il tessuto imprenditoriale e i servizi educativi del territorio

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

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