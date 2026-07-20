Basket, Giovanni Corbinelli rimane in gialloblu

Un nome che parla da solo: Giovanni Corbinelli è la terza conferma dell’Abc Solettificio Manetti. Esperienza pluriennale e innato talento ne rendono uno dei solidi pilastri del sodalizio castellano, che anche per la prossima stagione assicurerà consolidate capacità tecniche e indiscusse doti realizzative all’Abc targata Alberto Tonfoni.

“Ci tengo innanzitutto a salutare i giocatori che la prossima stagione non saranno con noi – attacca Giovanni -, persone vere con le quali si è creato un bellissimo rapporto di amicizia. Alle porte ci aspetta un’altra stagione nella quale cercheremo di confermarci ed essere il più competitivi possibile, con la volontà di divertirci e far bene. Per farlo sarà fondamentale creare fin da subito un gruppo solido, elemento che ci permetterà poi di affrontare le eventuali difficoltà che incontreremo lungo il nostro cammino”.

LA CARRIERA

Guardia classe ’97, in gialloblu nasce e cresce svolgendo tutto il percorso nel settore giovanile fino all’esordio in prima squadra. Nell’estate 2018 la chiamata della Stella Azzurra, in serie B, cui segue la stagione in maglia Use Empoli nella stessa categoria, prima della nuova partenza, stavolta direzione Pescara, in serie C. Poi, nell’estate 2020, il ritorno a Castelfiorentino, per indossare di nuovo quella maglia che non lascerà più.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa

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