Cultura, le biblioteche vinciane arrivano nei parchi con Tam-Tam

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Prossimo appuntamento mercoledì 29 luglio per poter leggere, fare laboratori e prendere libri in prestito, ma non in biblioteca

La biblioteca arriva nei parchi, a bordo di un camioncino adibito a libreria, per condividere il piacere della lettura. Si rinnova “Spuntano i libri”, l’iniziativa che coinvolge la Biblioteca civica di Vinci e la Biblioteca dei ragazzi di Sovigliana.

È Tam-Tam, il progetto realizzato dall’impresa sociale EDA e promosso dal Comune di Vinci, che porta le biblioteche vinciane in Piazza della Libertà a Vinci e al Parco dei Mille a Spicchio.

“Con 'Spuntano i libri' portiamo la biblioteca fuori dalle sue mura, rendendo la lettura ancora più vicina alle persone e valorizzando i nostri spazi pubblici come luoghi di incontro – commenta Daniele Vanni, sindaco di Vinci.

È un'iniziativa che promuove la cultura in modo innovativo e inclusivo, coinvolgendo bambini, famiglie e cittadini di tutte le età e confermando l'impegno dell'amministrazione nel rendere la cultura accessibile a tutti”.

La biblioteca mobile arriva e porta a disposizione di tutti libri da leggere e prendere in prestito, ma anche laboratori adatti a qualsiasi età. Un’iniziativa capace di diffondere la cultura al di fuori dei luoghi tradizionali.

Le date

Due appuntamenti per Vinci e due per Spicchio, a luglio e settembre.

Prima data giovedì 16 luglio in Piazza della Libertà a Vinci, dalle 17 alle 19.30, e poi, negli stessi orari al Parco dei Mille mercoledì 29 luglio.

Si replica a settembre, con le stesse modalità: martedì 1 Vinci e martedì 8 a Spicchio.

Le soste di Tam-Tam per Spuntano Libri sono finanziate dalla Rete REA.Net nell’ambito dell’edizione 2026 del progetto Leggere Fuori.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa

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