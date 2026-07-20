Borse di studio per viaggi missionari, accordo tra Regione e CET

Un’opportunità concreta per promuovere tra i giovani esperienze a contatto con popoli di culture e religioni diverse, che favoriscano il senso di disponibilità alla cooperazione e la crescita dell’ impegno civile e sociale nella comunità.

Sono i viaggi missionari organizzati dalle 18 Diocesi della Toscana, che rappresentano una straordinaria occasione di crescita e hanno coinvolto negli ultimi 5 anni oltre 600 ragazze e ragazzi toscani. La Regione li supporta, attraverso la formula delle borse di studio, con un contributo complessivo di 25 mila euro, per le spese vive affrontate durante il viaggio per l’anno 2026.

La presentazione dell’iniziativa, che rientra nell’ambito di Giovanisì il progetto della Regione per l’autonomia dei giovani, questa mattina in Palazzo Strozzi Sacrati, con il Presidente Eugenio Giani, il sottosegretario Bernard Dika coordinatore di Giovanisì e per la Conferenza Episcopale Toscana (C.E.T) S.E. Mons. Gherardo Gambelli vicepresidente e Vescovo Delegato per le migrazioni, l’evangelizzazione dei popoli e la cooperazione tra le Chiese, alla presenza di Mons. Samuel Mbairabé Tibingar, Vescovo di Koumra (Ciad) e di Maria Chiara Pallanti coordinatrice del Centro missionario diocesano di Firenze.

In particolare sono i 62 giovani che partono nel 2026 dalle diverse diocesi toscane con destinazione:

Africa( Congo, Ruanda, Tanzania, Angola, Burkina Faso), America Latina ( Bolivia, Brasile), Asia (Filippine), ma anche Europa (Palermo/Lampedusa; Bosnia).

Secondo il presidente Giani: “Sostenere i viaggi missionari dei giovani è per la Regione Toscana motivo di orgoglio, perché significa investire in un’esperienza che educa a ciò che davvero conta: lo spirito di adattamento, la capacità di valorizzare l’essenziale e di riconoscere ciò che unisce le persone al di là delle differenze. In questi percorsi internazionali i ragazzi imparano a costruire amicizie sincere con culture e religioni diverse, a dialogare con comunità lontane e a scoprire che la cooperazione nasce sempre dall’ascolto e dal rispetto reciproco. Sono esperienze che formano cittadini più consapevoli, più aperti e più capaci di contribuire al bene comune della nostra regione”.

“Sono esperienze che restano per tutta la vita – ha detto il sottosegretario Dika - una vera palestra che forma cittadini consapevoli e aperti al mondo nel modo più semplice, non raccontando semplicemente i valori, ma accompagnandoli a viverli davvero. Stare accanto a popoli diversi, condividere la quotidianità, affrontare con spirito di adattamento contesti nuovi e talvolta complessi, significa imparare la cooperazione tra i popoli ed educare autenticamente al rispetto e alla Pace. Come Regione Toscana siamo felici di sostenere la CET in questo importante impegno per le nostre ragazze e ragazzi”.

"A nome della Conferenza Episcopale Toscana, esprimo la nostra gratitudine alla Regione Toscana per il sostegno ai viaggi internazionali che vedono in partenza molti giovani della nostra regione, nell'ambito delle attività organizzate dai Centri missionari delle diocesi toscane – ha detto S.E. Mons. Gherardo Gambelli - Al di là del contributo economico, apprezziamo il riconoscimento che viene dato al valore culturale, educativo e civile di questi viaggi che consentono di conoscere realtà lontane dalla nostra, di visitare paesi dell'Africa, dell'America Latina, dell'Asia o anche territori italiani ed europei che sono crocevia di popoli e persone. I giovani che vivono queste esperienze, che le nostre diocesi promuovono da molti anni, sviluppano una maggiore conoscenza del mondo, dei problemi economici e sociali che sono all'origine del fenomeno migratorio. Ma tornano anche arricchiti dall'incontro con culture, tradizioni, modi di vivere. Questi viaggi permettono anche di incontrare persone che, in questi luoghi, si dedicano ad attività di solidarietà, di vicinanza, di promozione umana. Per questo siamo certi che chi vi partecipa porta, al suo ritorno, un arricchimento di conoscenze ed esperienze che viene poi trasmesso agli altri, contribuendo al bene della nostra regione".

Fonte: Regione Toscana

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