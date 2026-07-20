Cagnolina salva i padroni e il loro figlioletto dall'attacco di un lupo e viene uccisa

Una cagnolina meticcia di sette anni di nome Destiny è morta dopo essere stata attaccata da un lupo. Poco prima la stessa cagnolina aveva difeso i suoi padroni e il bimbo di due anni con cui stava giocando proprio dall'attacco del predatore.

Secondo Il Tirreno, alle 21.30 di sabato 18 luglio a Orbicciano (Camaiore) una coppia si stava godendo la serata assieme al figlioletto. Si sarebbe avvicinato un grosso lupo, che avrebbe provato a assalire i padroni del cane e il bambino. A quel punto Destiny si sarebbe frapposta e avrebbe lottato per salvarli, poi avrebbe avuto la peggio. Il lupo avrebbe poi portato la cagnolina nella boscaglia vicino alla casa.

La coppia avrebbe provato a inseguire il lupo, pur cadendo nei boschi. Avrebbe poi trovato solo la carcassa di Destiny. La donna è stata portata al pronto soccorso per essere medicata.

L'Associazione Nazionale per la Tutela dell'Ambiente e della Vita Rurali ha diramato una nota per richiamare l'attenzione sul caso: "Sicuramente un bambino di 2 anni incapace di difendersi sarebbe stato una preda ancora più facile per il lupo, senza dubbio pericoloso e quindi da rimuovere, anche con abbattimento, visto che lì intorno ci sono altri bambini a rischio. Qualcuno, inclusi Comune e Regione, si darà una mossa?. E ancora: "Bisognerà vedere cosa finalmente farà di concreto la Regione per eliminare la minaccia dei lupi verso gli esseri umani, anche in base all'art.16 della Direttiva Habitat esistente da decenni e che in deroga prevede non solo la cattura ma anche l'abbattimento del lupo. Tuttavia la Regione non ha mai voluto richiedere tali interventi".

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