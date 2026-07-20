Cavallo di 31 anni cade a terra a San Miniato: salvato dai vigili del fuoco

Cronaca San Miniato
Condividi su:
Leggi su mobile

La squadra dei pompieri ha utilizzato fasce speciali insieme al veterinario per permettere all’animale di rialzarsi

Intervento dei Vigili del Fuoco nella mattinata a San Miniato per soccorrere un cavallo anziano rimasto bloccato a terra in un terreno agricolo.

La squadra del comando dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta intorno alle 9 in Viale XXIV Maggio, dove un cavallo di 31 anni era caduto e, a causa dell’età avanzata, non riusciva più a rialzarsi autonomamente.

I soccorritori hanno operato insieme al medico veterinario, utilizzando apposite fasce per sollevare l’animale e consentirgli di tornare in posizione eretta.

Al termine delle operazioni il cavallo è stato riconsegnato al proprietario. L’intervento ha permesso di risolvere la situazione senza conseguenze per l’animale.

Notizie correlate

Santa Croce sull'Arno
Cronaca
18 Luglio 2026

Moto scivola su una macchia d'olio sulla FiPiLi: conducente in codice giallo

Incidente  questo pomeriggio sulla Fi-Pi-Li, tra l'uscita di Santa Croce sull'Arno e quella di Montopoli in val d'Arno, in direzione mare. Secondo quanto appreso, una moto sarebbe scivolata su una [...]

Crespina Lorenzana
Cronaca
17 Luglio 2026

Blitz della finanza nel Pisano, trovati 20 lavoratori irregolari

Un blitz della guardia di finanza ha permesso di scoprire venti lavoratori irregolari tra stabilimenti balneari, ristoranti e agriturismi in provincia di Pisa. Le fiamme gialle hanno intensificato i controlli [...]

San Miniato
Cronaca
16 Luglio 2026

Nessun funerale per Daniele Fagiolini, la famiglia: "Grazie per i tanti messaggi d'affetto"

"In questi giorni abbiamo ricevuto tantissimi messaggi e dimostrazioni di affetto. Li abbiamo letti tutti e ci hanno dato tanta forza". Così scrivono sui social i familiari di Daniele Fagiolini, [...]



Tutte le notizie di San Miniato

<< Indietro

torna a inizio pagina