Cavallo di 31 anni cade a terra a San Miniato: salvato dai vigili del fuoco

La squadra dei pompieri ha utilizzato fasce speciali insieme al veterinario per permettere all’animale di rialzarsi
Intervento dei Vigili del Fuoco nella mattinata a San Miniato per soccorrere un cavallo anziano rimasto bloccato a terra in un terreno agricolo.
La squadra del comando dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta intorno alle 9 in Viale XXIV Maggio, dove un cavallo di 31 anni era caduto e, a causa dell’età avanzata, non riusciva più a rialzarsi autonomamente.
I soccorritori hanno operato insieme al medico veterinario, utilizzando apposite fasce per sollevare l’animale e consentirgli di tornare in posizione eretta.
Al termine delle operazioni il cavallo è stato riconsegnato al proprietario. L’intervento ha permesso di risolvere la situazione senza conseguenze per l’animale.
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