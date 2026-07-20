Conto alla rovescia per 'Opera in Piazza': sul sagrato della Collegiata di Sant'Andrea in scena 'Il trovatore'

Prosegue anche in questi ultimi giorni la vendita dei biglietti, disponibili alla Libreria Rinascita, Bonistalli Musica e online su Eventbrite, per “Il trovatore” di Giuseppe Verdi, il grande titolo proposto dal Centro Busoni che andrà in scena venerdì 24 luglio 2026, alle 21, in piazza Farinata degli Uberti.

Fu proprio un altro titolo verdiano, Rigoletto, ad inaugurare l'Opera in Piazza, l'appuntamento dedicato al melodramma arrivato al decimo anno di edizione e divenuto, tra gli eventi dedicati alla musica, uno dei più attesi e partecipati dal pubblico. In ogni edizione sono stati proposti grandi titoli operistici come Il barbiere di Siviglia, L'Elisir d'amore, Tosca, Nabucco, La traviata, includendo anche un'incursione nel repertorio busoniano con l'allestimento della sua Turandot durante le celebrazioni per il centenario dalla scomparsa del compositore empolese.

Il titolo scelto quest'anno vuole idealmente ricongiungersi all'inizio di questa fortunata avventura, nella riproposizione di un titolo verdiano. La storia travolgente e appassionante de Il trovatore calcherà il sagrato della Collegiata, regalando ancora una volta al pubblico una serata di grande musica e bellezza.

IL TROVATORE

Dramma in quattro parti

da El Trovador di Antonio García Gutiérrez

Libretto di SALVADORE CAMMARANO e LEONE EMANUELE BARDARE

Musica di GIUSEPPE VERDI

Personaggi e interpreti

Il Conte di Luna: Pedro Carrillo

Leonora: Alessia Battini

Azucena: Benedetta Mazzetto

Manrico: Ugo Tarquini

Ferrando: Theodoros Zogopoulos

Ines: Chiara Ramello

Ruiz: Daniele Brandinelli

Un vecchio zingaro: Andrea Pardini

Un messo: Marco Comparini

ORCHESTRA SINFONICA "CITTÀ DI GROSSETO"

Maestro direttore e concertatore: DAMIANO TOGNETTI

Regia: ROBERTA CECCOTTI

LABORATORIO CORALE DEL CENTRO STUDI MUSICALI FERRUCCIO BUSONI

Maestro del coro: Nicoletta Cantini

Collaboratore al pianoforte: Claudia Gori

Direttore di scena: Daniele Donofrio

Sarta: Antonella Vezzosi

Parrucche e trucchi: Marylin Donofrio

Scene, attrezzi e costumi: Orfeo InScena

Biglietti in vendita alla Libreria Rinascita (via Ridolfi, 53), Bonistalli Musica (via Fralli Rosselli 19), online su Eventbrite su https://www.eventbrite.it/e/il-trovatore-di-giuseppe-verdi-tickets-1987812183752

I° SETTORE:

Intero: € 40 /Ridotto*: € 36

Abbonati alla stagione concertistica 2026: € 31

II SETTORE:

Intero: € 35 / Ridotto*: € 31

Abbonati alla stagione concertistica 2026: € 20

III SETTORE:

Intero: € 25 / Ridotto*: € 20

Abbonati alla stagione concertistica 2026: € 10

Under 18: € 10

Under 6: gratuito

*riduzione valida per Soci Unicoop

Per informazioni:

Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni

Piazza della Vittoria, 16 - EMPOLI

Tel. 0571/711122 - Mob. 373/7899915

www.centrobusoni.org

csmfb@centrobusoni.org

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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