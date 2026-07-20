Conto alla rovescia per 'Opera in Piazza': sul sagrato della Collegiata di Sant'Andrea in scena 'Il trovatore'

Cultura Empoli
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Prosegue anche in questi ultimi giorni che precedono il grande spettacolo, la vendita dei biglietti per il capolavoro di Giuseppe Verdi

Prosegue anche in questi ultimi giorni la vendita dei biglietti, disponibili alla Libreria Rinascita, Bonistalli Musica e online su Eventbrite, per “Il trovatore” di Giuseppe Verdi, il grande titolo proposto dal Centro Busoni che andrà in scena venerdì 24 luglio 2026, alle 21, in piazza Farinata degli Uberti.

Fu proprio un altro titolo verdiano, Rigoletto, ad inaugurare l'Opera in Piazza, l'appuntamento dedicato al melodramma arrivato al decimo anno di edizione e divenuto, tra gli eventi dedicati alla musica, uno dei più attesi e partecipati dal pubblico. In ogni edizione sono stati proposti grandi titoli operistici come Il barbiere di Siviglia, L'Elisir d'amore, Tosca, Nabucco, La traviata, includendo anche un'incursione nel repertorio busoniano con l'allestimento della sua Turandot durante le celebrazioni per il centenario dalla scomparsa del compositore empolese.

Il titolo scelto quest'anno vuole idealmente ricongiungersi all'inizio di questa fortunata avventura, nella riproposizione di un titolo verdiano. La storia travolgente e appassionante de Il trovatore calcherà il sagrato della Collegiata, regalando ancora una volta al pubblico una serata di grande musica e bellezza.

IL TROVATORE

Dramma in quattro parti
da El Trovador di Antonio García Gutiérrez
Libretto di SALVADORE CAMMARANO e LEONE EMANUELE BARDARE
Musica di GIUSEPPE VERDI

Personaggi e interpreti
Il Conte di Luna: Pedro Carrillo
Leonora: Alessia Battini
Azucena: Benedetta Mazzetto
Manrico: Ugo Tarquini
Ferrando: Theodoros Zogopoulos
Ines: Chiara Ramello
Ruiz: Daniele Brandinelli
Un vecchio zingaro: Andrea Pardini
Un messo: Marco Comparini

ORCHESTRA SINFONICA "CITTÀ DI GROSSETO"
Maestro direttore e concertatore: DAMIANO TOGNETTI
Regia: ROBERTA CECCOTTI

LABORATORIO CORALE DEL CENTRO STUDI MUSICALI FERRUCCIO BUSONI
Maestro del coro: Nicoletta Cantini
Collaboratore al pianoforte: Claudia Gori
Direttore di scena: Daniele Donofrio
Sarta: Antonella Vezzosi
Parrucche e trucchi: Marylin Donofrio
Scene, attrezzi e costumi: Orfeo InScena

Biglietti in vendita alla Libreria Rinascita (via Ridolfi, 53), Bonistalli Musica (via Fralli Rosselli 19), online su Eventbrite su https://www.eventbrite.it/e/il-trovatore-di-giuseppe-verdi-tickets-1987812183752

I° SETTORE:

Intero: € 40 /Ridotto*: € 36

Abbonati alla stagione concertistica 2026: € 31

II SETTORE:

Intero: € 35 / Ridotto*: € 31

Abbonati alla stagione concertistica 2026: € 20

III SETTORE:

Intero: € 25 / Ridotto*: € 20

Abbonati alla stagione concertistica 2026: € 10

Under 18: € 10

Under 6: gratuito

*riduzione valida per Soci Unicoop

Per informazioni:

Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni

Piazza della Vittoria, 16 - EMPOLI

Tel. 0571/711122 - Mob. 373/7899915

www.centrobusoni.org

csmfb@centrobusoni.org

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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