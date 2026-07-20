Contributo affitto Pisa, il Comune apre il bando per i residenti

Fino al 4 settembre 2026, i cittadini residenti nel Comune di Pisa possono presentare domanda per accedere al contributo ad integrazione dei canoni di locazione (contributo affitto) relativo all’anno in corso. L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione comunale, ha l’obiettivo di sostenere le famiglie in situazione di disagio economico e di favorire la permanenza nelle abitazioni in locazione.

Il fondo complessivo per il contributo affitto 2026 ammonta a 777.048,00 euro. Di questi, 83.048,00 euro provengono da trasferimenti regionali, mentre 694.000,00 euro sono stati stanziati direttamente dal Comune di Pisa, 130.000,00 euro in più rispetto a quelli messi a disposizione lo scorso anno.

«Anche quest’anno - dichiara l’assessore alle politiche sociosanitarie Giovanna Bonanno - abbiamo scelto di rafforzare il contributo affitto, proseguendo in un percorso ormai consolidato di incremento delle risorse comunali destinate al sostegno abitativo. Per il 2026 abbiamo stanziato be 694mila euro, una cifra particolarmente rilevante con un incremento 130mila euro rispetto allo scorso anno, e di 160mila rispetto a due anni fa, confermando la volontà e l’impegno dell’Amministrazione di intervenire in modo incisivo e concreto a favore delle famiglie che faticano a sostenere il costo dell’affitto.

Questa scelta assume un significato ancora più rilevante se si guarda all’andamento delle risorse regionali: mentre il Comune aumenta il proprio impegno economico per rafforzare il sostegno alle famiglie, la Regione ha ridotto di oltre 9 mila euro i fondi destinati a Pisa per questa misura, che sono passati da oltre 94mila euro dello scorso anno agli 83 mila euro previsti per il 2026.

In un contesto economico che continua a mettere a dura prova molte famiglie, la nostra attenzione resta rivolta a chi rischia di rimanere indietro. Per questo abbiamo scelto di incrementare ulteriormente le risorse comunali, garantendo un sostegno più forte e concreto ai cittadini più vulnerabili.»

Il contributo è destinato a coloro che risultano titolari di un contratto di affitto regolarmente registrato per un immobile adibito ad abitazione principale e situato nel territorio comunale. Possono presentare domanda sia i cittadini italiani o di stato aderente all’Unione Europea oppure coloro che sono membri di uno stato non aderente all’Unione Europea se in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di permesso di soggiorno in corso di validità ai sensi della normativa vigente.

Requisiti economici e limiti di accesso

Alla data di presentazione della domanda, è necessario essere in possesso di valida attestazione ISEE da cui risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) non superiore a 32.724,49 euro, e un valore ISEE non superiore a 16.500,00 euro. Si ricorda che sono esclusi dal contributo, i contratti di locazione di alloggi ERP e di edilizia agevolata.

Modalità di presentazione della domanda

La domanda presentata esclusivamente tramite il portale dei servizi on line del Comune di Pisa con accesso al link https://www.comune.pisa.it/Servizi/Contributi-per-canone-di-locazione, richiede il possesso delle credenziali SPID, CSN o CIE. E’ comunque consentito il rilascio di delega per la sua presentazione a persona provvista delle suddette credenziali. Coloro che necessitano di un supporto per la compilazione della domanda on line possono usufruire del Servizio dei Facilitatori Digitali

presenti presso i seguenti punti di accesso indicati al presente link della rete civica del Comune di Pisa https://www.comune.pisa.it/Amministrazione/Documenti-e-dati/Documenti-tecnici-di-supporto/Punti-Digitale-Facile

· Centro Polivalente San Zeno, via San Zeno n. 17, sempre previo appuntamento al numero 050/7846982;

· Punto Digitale Facile ANCoS, via Matteucci n. 36, secondo i giorni ed orari di accesso al servizio - telefono 0503160101 e mail: ancos@confartigianato.pisa.it;

· Punto Digitale Facile ASC, c/o Officine Garibaldi, via V. Gioberti n. 39 secondo i giorni ed orari di accesso al servizio - telefono 3911615557 oppure per email: pisa@ascmail.it

Fondi disponibili e impegno dell’Amministrazione

Con questo intervento, l’Amministrazione comunale conferma e rafforza il proprio impegno nel garantire politiche abitative inclusive e concrete, incrementando di € 30.000,00 le risorse assegnate rispetto al 2024.

Contatti e informazioni

Per ogni informazione relativa al bando per il contributo affitto è possibile contattare l’Ufficio Politiche della Casa all’indirizzo mail ufficiocasa@comune.pisa.it oppure il numero unico di Contact Center del Comune di Pisa allo 050/7062 (dal lunedì al venerdì con operatore, con orario 9:00-13:15 e 14:15-17:00 e fuori dal suddetto orario è attivo un sistema IVR (Risposta Vocale Interattiva), disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7).

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa

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