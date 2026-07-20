Controlli dei carabinieri nell’Alta Val Bisenzio: decine di persone controllate, 3 arresti

Controlli straordinari dei Carabinieri nell’Alta Val Bisenzio nei comuni di Vaiano, Vernio e Cantagallo. Il servizio, disposto dalla Compagnia Carabinieri di Prato su indicazione del Comando Provinciale e in accordo con la Prefettura, è stato effettuato con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza sul territorio e prevenire fenomeni di criminalità diffusa.

L’attività ha visto impegnati i militari della Stazione Carabinieri di Vaiano insieme al personale della Compagnia Intervento Operativo del 3° Battaglione Lombardia, inviato a Prato per supportare i controlli straordinari.

Nel corso della serata sono stati effettuati posti di controllo nelle zone maggiormente frequentate dai cittadini, con particolare attenzione alle aree di aggregazione giovanile, ai giardini pubblici, ai parcheggi e agli spazi di ritrovo, anche per prevenire eventuali episodi legati allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Complessivamente sono stati impiegati 7 militari, suddivisi in 3 pattuglie, che hanno proceduto all’identificazione di 18 persone, al controllo di 12 veicoli, di un esercizio pubblico e di 3 soggetti sottoposti agli arresti domiciliari. Durante i controlli sono state inoltre contestate alcune violazioni al Codice della strada.

Il dispositivo ha garantito anche il pronto intervento in risposta alle richieste arrivate al numero unico di emergenza 112, rafforzando la presenza dell’Arma sul territorio e l’attività di prossimità con cittadini ed esercenti commerciali.