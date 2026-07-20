Controlli straordinari dei carabinieri in provincia di Pisa: 11 persone denunciate

Servizi straordinari dei carabinieri in provincia di Pisa, intensificati in linea con il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, negli ultimi giorni hanno portato alla denuncia in stato di libertà di 11 persone e al sequestro di armi improprie e sostanze stupefacenti.

Nella notte del 13 luglio a Pisa i militari della Sezione Radiomobile hanno intercettato in via del Nugolaio un cittadino straniero trovato in possesso di un coltello multiuso della lunghezza complessiva di 19 centimetri. Nella stessa mattinata, intorno alle ore 11, in via Giunta Pisano, due donne domiciliate a Roma sono state fermate e denunciate per l'inosservanza del divieto di ritorno nel Comune di Pisa, misura preventiva a cui erano sottoposte e ancora in corso di validità.

Il 15 luglio, intorno alle ore 16 sul Viale del Tirreno, l'attenzione delle pattuglie si è concentrata su un'auto con due giovani a bordo. Il conducente è stato denunciato per la recidiva nel biennio di guida senza patente, in quanto mai conseguita, subendo anche il sequestro amministrativo del veicolo. Il passeggero è stato invece denunciato per il porto di oggetti atti ad offendere, poiché trovato in possesso di una punta da trapano di 12 centimetri.

Nel tardo pomeriggio del 17 luglio a San Piero a Grado i carabinieri hanno bloccato un uomo che, in forte stato di agitazione per l'assunzione di alcol, si aggirava in via della Repubblica Pisana portando nello zaino un fucile da sub e una fiocina a cinque punte priva di protezione. Nella tarda serata dello stesso giorno, in via San Benedetto, i militari della Radiomobile sono intervenuti a seguito della segnalazione di una lite in strada, denunciando uno dei partecipanti che nascondeva un tirapugni in acciaio di 10 centimetri.

Il fine settimana ha visto un ulteriore incremento dei controlli, spiega l'Arma in una nota, in particolare sul fronte della sicurezza stradale. Nelle prime ore del 18 luglio, due conducenti sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza; il primo intorno alle 02.20 sull'Aurelia, a bordo di un SUV con un tasso alcolemico di 1,52 g/l, e il secondo verso le 04.50 sul Viale del Tirreno a Marina di Pisa, fermato con un tasso di 1,32 g/l. Per entrambi è scattato il ritiro della patente.

Sempre il 18 luglio, a Volterra, un servizio straordinario finalizzato a incrementare la visibilità delle pattuglie e a contrastare lo spaccio e le violazioni al Codice della Strada ha interessato diverse zone della Compagnia. Sulla Strada Regionale 206 a Castellina Marittima sono stati fermati altri due automobilisti positivi all'etilometro, con tassi rispettivamente di 1,46 e 1,19 grammi per litro, con conseguente ritiro del documento di guida. Nel corso della medesima operazione, a Pomarance, i militari hanno sanzionato un uomo sorpreso a bruciare residui vegetali in violazione del divieto vigente per la prevenzione degli incendi boschivi, imponendogli l'immediato spegnimento dei fuochi.

Inoltre, presso il parco comunale dello stesso comune, è stato rinvenuto e sequestrato a carico di ignoti un borsello abbandonato contenente un bilancino di precisione e oltre 10 grammi di hashish. Il bilancio complessivo dell'attività specifica ha visto il controllo di 41 veicoli, l'identificazione di 53 persone e l'elevazione di 7 contravvenzioni al Codice della Strada per un valore di circa 1350 euro.

Parallelamente, nella serata di sabato 18 luglio, la Compagnia di San Miniato ha eseguito un analogo servizio straordinario nel comune di Santa Croce sull’Arno, incentrato sulla movida, sulla prevenzione dei furti in abitazione e sul contrasto agli stupefacenti. L'operazione, che ha visto impiegati i militari delle Stazioni di Santa Croce, Castelfranco di sotto, San Romano e Peccioli, supportati dall’Aliquota Operativa del NORM, ha portato al controllo di 49 persone e 15 veicoli, con l'elevazione di tre sanzioni stradali (tra cui il sequestro di un mezzo privo di assicurazione) e il monitoraggio ispettivo di tre esercizi commerciali frequentati da soggetti di interesse operativo.

Infine, nella notte del 19 luglio a Pisa, lungo la via Provinciale Vicarese, la Sezione Radiomobile ha denunciato un ultimo automobilista che guidava un'utilitaria in evidente stato di alterazione alcolica, facendo registrare all'etilometro un tasso particolarmente elevato pari a 2,09 g/l, provvedimento che ha comportato l'immediato ritiro della patente di guida.

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