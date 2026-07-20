Depuratore di Santa Croce: inaugurate le nuove vasche per il Tubone

Venerdì 17 luglio sono state presentate le nuove infrastrutture industriali realizzate all’interno dell’impianto di depurazione di Ponte a Cappiano, oggi di proprietà del Consorzio Depuratore spa, che si inseriscono nei lavori del “Tubone”. Le nuove infrastrutture, operative entro il prossimo settembre, consentono di ricevere e pretrattare nel depuratore di Santa Croce sull’Arno ulteriori reflui urbani, provenienti dalla Valdinievole, pari a circa 10 mila metri cubi al giorno e a 3 milioni e mezzo di metri cubi annui.

All’ inaugurazione dell’opera hanno partecipato diversi rappresentanti del distretto conciario e dell’intera Regione, a testimonianza della sinergia tra pubblico e privato

intorno al progetto del Tubone, considerato una sfida non solo per il distretto, ma per una vasta area del territorio regionale, come ricordato dal presidente della Regione

Toscana Eugenio Giani, tra i presenti all’evento.

L’opera inaugurata segna un avanzamento importante del Tubone, nome con cui viene sintetizzato l’Accordo di Programma finalizzato a potenziare la depurazione nell’area di circa 42 Comuni tra Valdarno, Valdera, Valdinievole e Valdelsa. Grazie alle nuove infrastrutture i reflui che arriveranno saranno pretrattati in una stazione di grigliatura e dissabbiatura e poi depurati nell’impianto Aquarno di Santa Croce sull’Arno.

“Tanto più nell’attuale momento storico che stiamo vivendo - dice il presidente del Consorzio Depuratore Renzo Lupi - gli investimenti mirati che possono supportare il

nostro distretto rappresentano una sfida importante. I nuovi lavori che abbiamo presentato sono un’opera strategica per la crescita del nostro sistema di infrastrutture

industriali e per le nostre aziende”. La parte dell’opera del Tubone gestita da Acque Spa prevede la realizzazione complessiva di circa 40 km di tubature per un

potenziamento diffuso del sistema depurativo delle aree coinvolte.

L’inaugurazione delle opere dell’impianto di depurazione è stata preceduta dalla benedizione del vescovo di San Miniato, sua Eccellenza monsignor Giovanni Paccosi

e ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti dell’intero tessuto socioeconomico del distretto e della Regione.

Insieme al presidente del Consorzio Depuratore Renzo Lupi, sono intervenuti, tra gli altri: il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, l’assessore regionale all’ambiente David Barontini, la sindaca di Fucecchio Emma Donnini, il presidente del Consorzio Aquarno Agostino Pantani, il presidente dell’Assoconciatori Riccardo Bandini, il presidente di Acque Simone Millozzi, il presidente del Consorzio Conciatori di Ponte a Egola Michele Matteoli, il sindaco di San Miniato Simone Giglioli, coordinatore del tavolo di distretto, i sindaci di Santa Croce sull’Arno Roberto Giannoni e di Santa Maria a Monte Manuela Del Grande.

Fonte: Associazione Conciatori

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