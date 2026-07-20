Fondazione Caript: 200mila euro per borse di studio con un nuovo bando

Fondazione Caript conferma il proprio impegno a sostegno del diritto allo studio con la nuova edizione del bando per l'assegnazione di borse di studio destinate a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado residenti in provincia di Pistoia.

L'iniziativa è realizzata in collaborazione con le Caritas delle Diocesi di Pistoia e di Pescia e mette a disposizione complessivamente 200mila euro.

«Con questo bando – sottolinea Luca Gori, presidente di Fondazione Caript – vogliamo contribuire a rimuovere ostacoli che possono rendere più difficile proseguire con serenità il percorso scolastico. L'obiettivo è offrire un sostegno affinché i giovani abbiano pari opportunità di apprendere, crescere e costruire il proprio futuro. Per questo continueremo a lavorare per rendere questo strumento sempre più efficace e capace di rispondere ai bisogni reali di studentesse, studenti e delle loro famiglie.»

Il bando prevede l'assegnazione di 250 borse di studio, o comunque fino all'esaurimento delle risorse disponibili. L'importo di ciascuna borsa è di 600 euro per chi frequenta scuole secondarie di primo grado e di 800 euro per le scuole secondarie di secondo grado.

Per partecipare al bando è necessario essere in possesso di una certificazione ISEE non superiore a 15mila euro e avere conseguito nell'anno scolastico 2025/2026 una valutazione media di almeno 7/10.

L'assegnazione delle borse di studio avverrà attraverso una graduatoria basata su una valutazione che attribuisce uguale peso al rendimento scolastico e alla situazione economica familiare: il merito scolastico concorrerà infatti per il 50% alla definizione del punteggio finale e il valore ISEE per il restante 50%.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online sul sito fondazionecaript.it nel periodo compreso tra il 20 luglio e il 4 settembre 2026.

Per assistenza nella compilazione delle domande, sarà possibile rivolgersi, su appuntamento, al Centro d'Ascolto Diocesano di Pistoia in via San Pietro 36 (lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12, anche nel mese di agosto) e alla Caritas Diocesana di Pescia in piazza Garzoni 3 (martedì e giovedì dalle 10 alle 12).

Il bando e la modulistica sono disponibili su fondazionecaript.it nella sezione “Bandi e modulistica”.

Fonte: Ufficio Stampa

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