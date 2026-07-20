Fondazione Caript: 200mila euro per borse di studio con un nuovo bando

Economia e Lavoro Pistoia
Condividi su:
Leggi su mobile

Al via il nuovo bando rivolto a studentesse e studenti delle scuole medie e superiori residenti in provincia di Pistoia

Fondazione Caript conferma il proprio impegno a sostegno del diritto allo studio con la nuova edizione del bando per l'assegnazione di borse di studio destinate a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado residenti in provincia di Pistoia.

L'iniziativa è realizzata in collaborazione con le Caritas delle Diocesi di Pistoia e di Pescia e mette a disposizione complessivamente 200mila euro.

«Con questo bando – sottolinea Luca Gori, presidente di Fondazione Caript – vogliamo contribuire a rimuovere ostacoli che possono rendere più difficile proseguire con serenità il percorso scolastico. L'obiettivo è offrire un sostegno affinché i giovani abbiano pari opportunità di apprendere, crescere e costruire il proprio futuro. Per questo continueremo a lavorare per rendere questo strumento sempre più efficace e capace di rispondere ai bisogni reali di studentesse, studenti e delle loro famiglie

Il bando prevede l'assegnazione di 250 borse di studio, o comunque fino all'esaurimento delle risorse disponibili. L'importo di ciascuna borsa è di 600 euro per chi frequenta scuole secondarie di primo grado e di 800 euro per le scuole secondarie di secondo grado.

Per partecipare al bando è necessario essere in possesso di una certificazione ISEE non superiore a 15mila euro e avere conseguito nell'anno scolastico 2025/2026 una valutazione media di almeno 7/10.

L'assegnazione delle borse di studio avverrà attraverso una graduatoria basata su una valutazione che attribuisce uguale peso al rendimento scolastico e alla situazione economica familiare: il merito scolastico concorrerà infatti per il 50% alla definizione del punteggio finale e il valore ISEE per il restante 50%.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online sul sito fondazionecaript.it nel periodo compreso tra il 20 luglio e il 4 settembre 2026.

Per assistenza nella compilazione delle domande, sarà possibile rivolgersi, su appuntamento, al Centro d'Ascolto Diocesano di Pistoia in via San Pietro 36 (lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12, anche nel mese di agosto) e alla Caritas Diocesana di Pescia in piazza Garzoni 3 (martedì e giovedì dalle 10 alle 12).

Il bando e la modulistica sono disponibili su fondazionecaript.it nella sezione “Bandi e modulistica”.

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate

Toscana
Economia e Lavoro
9 Luglio 2026

Sciopero comparto industriale, modifiche e ripercussioni su servizi Alia

È in corso la giornata di sciopero regionale del comparto industriale, che oggi, giovedì 9 luglio, coinvolge anche le lavoratrici e i lavoratori di Plures Alia. L'adesione allo sciopero sta [...]

Toscana
Economia e Lavoro
3 Luglio 2026
saldi estivi toscana

Saldi estivi al via, per Confcommercio Toscana giro d'affari da oltre 207 milioni di euro

Consumi prudenti, acquisti sempre più ragionati e la speranza che il turismo estivo possa sostenere le vendite. Si aprono con queste premesse i saldi estivi 2026 in Toscana, da sabato [...]

Pistoia
Economia e Lavoro
26 Giugno 2026

Giani annuncia una legge regionale sulla rigenerazione verde

Il presidente Eugenio Giani ha annunciato oggi a Pistoia la presentazione di una legge regionale sulla rigenerazione verde. L’annuncio nel corso della partecipazione all'assemblea dei vivaisti che ha recepito il [...]



Tutte le notizie di Pistoia

<< Indietro

torna a inizio pagina