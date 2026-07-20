Guardia di finanza, cambio al vertice della Compagnia di Montecatini Terme

Nei giorni scorsi, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Pistoia, Colonnello t. SFP Gerardo Mastrodomenico, ha ricevuto il Tenente Giuseppe Marrocco che oggi, lunedì 20 luglio, ha assunto il comando della Compagnia di Montecatini Terme. A cedergli il testimone, spiega in una nota la Guardia di finanza, è stato il Maggiore Dante Aquino, attuale Comandante del Gruppo di Pistoia, che ha retto ad interim la Compagnia, garantendo la continuità dell’azione di Comando fino alla nomina del nuovo Comandante.

Il Tenente Marrocco, 30 anni, originario della provincia di Latina, proviene dalla Compagnia di Imola, dove ha ricoperto l'incarico di Comandante della Sezione Operativa, coordinando numerose indagini di polizia economico-finanziaria nei principali settori di intervento del Corpo. Nel corso della sua pur breve esperienza ha tuttavia maturato una significativa esperienza investigativa nel contrasto all'evasione e alle frodi fiscali, nonché agli illeciti in materia di spesa pubblica.

Dopo aver frequentato il triennio di formazione presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza dell'Aquila, conseguendo la laurea in Operatore giuridico d'impresa, ha completato il percorso formativo quinquennale presso l'Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo, dove ha conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza.

Il Comandante Provinciale, nel rivolgere al Tenente Marrocco il proprio benvenuto, formulandogli i migliori auguri di buon lavoro nel nuovo incarico, ha ringraziato il Maggiore Aquino per lo straordinario lavoro svolto, nonostante la contemporanea responsabilità di due importanti realtà operative. Nell'occasione, ha evidenziato la rilevanza economica e strategica del territorio della Valdinievole, caratterizzato da un tessuto produttivo particolarmente dinamico e da molteplici ambiti operativi nei quali la Guardia di Finanza è chiamata quotidianamente a svolgere la propria attività di tutela della legalità economico-finanziaria.

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