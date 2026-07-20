'HoopsxCastello': centinaia di giovani alle serate di Basket

Esplode la passione giovanile per il basket a Castelfiorentino. Centinaia di giovani e giovanissimi hanno infatti partecipato a “HoopsxCastello”, torneo che per quattro serate consecutive ha animato l’area di via Galvani, nell’ambito di “GenerAzione giovanile” un progetto promosso dalla Prociv Arci di Castelfiorentino in collaborazione con il Comune, Abc basket, Avis, Associazione “Neri Ferramosca” e “Amici per Castello”

Nato con l’obiettivo di stimolare la rigenerazione urbana attraverso la partecipazione giovanile, questo primo step del progetto si è concretizzato con la ripulitura l’area a verde circostante e la sistemazione del campo di basket, grazie soprattutto all’impegno volontario di sei giovani (tre della Prociv e tre dell’ABC); Dario Burgassi, Tommaso Barlabà, Damiano Valloreia, Tommaso Niccolini, Samuele Cipollini e Giacomo Ciulli, i quali hanno anche curato l’organizzazione dell’evento e la sua promozione tramite i canali social.

Un’attività che si è rivelata estremamente efficace. Ogni sera, i vari tornei (suddivisi per fasce di età) hanno registrato un’alta partecipazione, con un picco il venerdì per la presenza del dj set che ha animato il dopo partita.

“Guardando oltre i numeri e le presenze – osserva Marco Cappellini, presidente della Prociv Arci - vogliamo valutare ciò che un gruppo di giovani è riuscito a creare con le proprie forze perché se lo scorso anno erano stati seguiti ed accompagnati durante il percorso in questa edizione hanno fatto tutto da soli. Questo è il vero spirito dell'iniziativa, il portare dei giovani ad amare il proprio paese ed a collaborare per creare qualcosa che potesse essere di attrattiva e divertimento per gli altri ragazzi. L'avere aperto una strada di dialogo ed interscambio tra i giovani del paese era l'obiettivo centrale della manifestazione e la riuscita è stata ottima. L'importante adesso è mantenere questa strada aperta e riportare i ragazzi a voler bene al proprio paese non vedendo una città vuota ma un contenitore pronto ad accogliere idee e progetti”

“Il segreto del successo di questa iniziativa – osservano la Sindaca, Francesca Gianni, e il Vicesindaco, Gianluca D’Alessio – può essere ricondotto anzitutto a una parola: fiducia. Fiducia nei giovani, nelle loro idee, nelle loro capacità organizzative e anche di promozione dell’evento, grazie alla scelta di un linguaggio e di mezzi di comunicazione al passo con i tempi. L’altra parola che crediamo importante richiamare è quella dell’esempio. Un gruppo di giovani ha dimostrato che il rispetto dei beni comuni, come pure il decoro urbano, può partire dai cittadini stessi, e questo è un bel messaggio che deve rimanere come un risultato importante di questo progetto, per il quale ringrazio tutte le associazioni che, a vario titolo, hanno contribuito alla sua realizzazione”.

Il progetto “GenerAzione giovanile” è stato reso possibile grazie al Bando “Siete presente. Giovani e associazionismo ed. 2026” a valere sul progetto “Giovanisi – Spazi di crescita” promosso dal Cesvot e finanziato da Regione Toscana – Giovanisì, in accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato.

Questi i risultati dei vari tornei per categoria

Categoria Junior:

1o posto: Gli alieni dell’1vs1

2o posto: Chicago MMHS

3o posto: Galg Boys

4o posto: Baby Bulls

Categoria Medium:

1o posto: I bro del campino

2o posto: Street Clash

3o posto: I giardini a canestro

4o posto: Santo Antonio

5o posto: Il toro e i 3 torelli

6o posto: Mamba Mentality

7o posto: Los Pankinaros

Categoria Senior

1o posto: P&P

2o posto: Drum Team

3o posto: I Pratelli

4o posto: Sbronzorsi 2.0

5o posto: BrickBrothers

6o posto: IndianPlayers

Premi individuali:

Vincitore “Fulmine”(riservato alle categorie Junior/Medium): Alberto Asta

Vincitore 3-Point Contest(Senior): Cosimo Ticciati

Vincitore MVP(Senior): Andrea Maltomini

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa

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