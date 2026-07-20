"I Venerdì a Tirrenia": notti d'estate tutte da vivere in Piazza Belvedere

Il venerdì sarà sinonimo di divertimento e musica sotto le stelle a Tirrenia in Piazza Belvedere, chiusa al traffico e pedonalizzata in occasione dei “Venerdì a Tirrenia”, il nuovo appuntamento dell'estate organizzato da Confcommercio Pisa con il patrocinio e il contributo del Comune di Pisa, il contributo del Sib – Sindacato Italiano Balneari e la collaborazione di Also Eventi.

Per quattro venerdì, il 24 e 31 luglio e il 7 e il 14 agosto a partire dalle ore 17 fino a mezzanotte Piazza Belvedere su lato via dei Fiori sarà chiusa al traffico per trasformarsi in un palcoscenico a cielo aperto dove eventi di musica, spettacoli e animazione trasformeranno il cuore di Tirrenia in un luogo di incontro e svago, con l'obiettivo di valorizzare il Litorale pisano e offrire nuove opportunità di aggregazione e intrattenimento durante la stagione estiva ai tanti visitatori, turisti e famiglie che trascorreranno le vacanze e le sere d'estate a Tirrenia.

“Valorizzare il Litorale e il suo tessuto commerciale è un nostro compito, parliamo di un'area che sviluppa il 33% del prodotto interno lordo della provincia e abbiamo il dovere di supportare gli imprenditori che investono su questo territorio 365 giorni l'anno, anche andando ad aumentare la loro capacità di attrazione attraverso iniziative come queste funzionali a incentivare l'accoglienza e l'ospitalità del nostro Litorale” afferma il direttore generale di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli.

“Una nuova iniziativa che arriva dopo il successo di Marina Dance Parade e Notte Blu e che accompagna il vasto cartellone di Marenia, permettendoci di accogliere nel migliore dei modi ai nostri ospiti e permettendo anche ai nostri concittadini di trascorrere delle piacevolissime serate. Grazie alla strettissima collaborazione con Confcommercio vediamo un Litorale in grado di offrire tante iniziative di qualità, con l'obiettivo di valorizzare e incentivare le attività del territorio” dichiara l'assessore al Commercio del Comune di Pisa Paolo Pesciatini.

“Dopo il successo della 14ma edizione della Notte Blu che ha portato a Tirrenia tante persone e famiglie abbiamo lavorato molto per organizzare nuovi eventi in grado di portare spettacoli ed inizative di qualità che permettono di vivere Tirrenia in un contesto piacevole e sicuro grazie alla pedonalizzazione dell'area che ospiterà gli eventi, ringraziamo il Comune e in particolare l'assessore Pesciatini per il costante supporto” afferma il presidente di Confcommercio Tirrenia Virgilio Ruglioni.

“L'intento è proprio quello di creare un contesto piacevole e attrattivo di cui possa trarre beneficio il tessuto commerciale e che non può mancare in una località tipicamente balneare come Tirrenia, un programma davvero interessante che animerà ogni venerdì sera dal 24 luglio fino alla metà di agosto” le parole del presidente Sib Confcommercio Pisa Fabrizio Fontani.

Presenti alla conferenza stampa di presentazione Sonia Paoli e Giulia Ressia di Also Eventi.

Tutte le iniziative si svolgeranno in Piazza Belvedere, da sempre centro nevralgico e punto di riferimento per Tirrenia, quest'anno ancor più vivace e attrattivo grazie alle quattro serate che prenderanno il via venerdì 24 luglio con il concerto di Thomas Grazioso, cantante, attore e ballerino, finalista nei talent show “The Voice” e “X-Factor”, protagonista ad “Amici di Maria De Filippi” e in numerose trasmissioni tv sui canali Rai e Mediaset, con più di 1.000 concerti in giro per il mondo. Una voce straordinaria per una serata di musica e grandi emozioni.

Venerdì 31 luglio e venerdì 7 agosto divertimento assicurato con il gioco a quiz “La Piramide”: il celebre quiz show che mette alla prova tutti con sfide appassionanti in un format dove le squadre devono rispondere alle domande unendo cultura e velocità per scalare la piramide virtuale e arrivare alla vittoria.

Il gran finale per la vigilia di Ferragosto, venerdì 14 agosto, con la musica di Dj Pablo e lo scenografico show Starlights: il dj set che infiamma la notte insieme a performance acrobatiche mozzafiato di danza aerea. Uno spettacolo di forte impatto dove musica e movimento si incontrano per creare un'atmosfera emozionante e coinvolgente.

Fonte: Confcommercio Provincia di Pisa

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