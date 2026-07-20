Incendio a Mezzana, in fiamme due aziende

Un incendio è scoppiato a Mezzana, tra Prato e Campi Bisenzio, verso le 14.30 di lunedì 20 luglio. Si è alzata una densa colonna di fumo da un edificio, un'azienda tessile, in via Campostino. Il fumo si vede a molta distanza.
Le fiamme partite da un'azienda hanno coinvolto anche un'altra ditta adiacente. Non ci sarebbero persone coinvolte e i lavoratori sono stati allontanati.
Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco di Prato e rinforzi sono arrivati anche dai comandi di Firenze, di Barberino di Mugello, Pistoia e Lucca, con vari mezzi e personale.
Notizie correlate
Tutte le notizie di Prato
Prato
Cronaca
14 Luglio 2026
Un imprenditore cinese residente a Prato è stato sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico su disposizione del Gip del Tribunale di Prato, su richiesta della Procura, con l’accusa di [...]
Toscana
Cronaca
10 Luglio 2026
La Toscana si prepara ad affrontare una nuova e intensa ondata di caldo destinata a durare almeno due settimane. Secondo le previsioni de iLMeteo.it, dopo un fine settimana caratterizzato da [...]
Prato
Cronaca
9 Luglio 2026
Era stato arrestato lo scorso 5 luglio con l'accusa di aver tentato di uccidere il compagno della figlia colpendolo al collo con un coltello. Ora, sul 68enne pratese pesa anche [...]
<< Indietro