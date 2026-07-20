Incendio a Mezzana, in fiamme due aziende

Un incendio è scoppiato a Mezzana, tra Prato e Campi Bisenzio, verso le 14.30 di lunedì 20 luglio. Si è alzata una densa colonna di fumo da un edificio, un'azienda tessile, in via Campostino. Il fumo si vede a molta distanza.

Le fiamme partite da un'azienda hanno coinvolto anche un'altra ditta adiacente. Non ci sarebbero persone coinvolte e i lavoratori sono stati allontanati.

Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco di Prato e rinforzi sono arrivati anche dai comandi di Firenze, di Barberino di Mugello, Pistoia e Lucca, con vari mezzi e personale.

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