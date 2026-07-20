Incendio a Peccioli, fiamme nella vegetazione: in azione vigili del fuoco e due elicotteri

Un incendio di vegetazione ha interessato nel pomeriggio di lunedì 20 luglio la zona della piscina comunale di Peccioli, in provincia di Pisa, richiedendo l’intervento dei vigili del fuoco e delle squadre dell’antincendio boschivo regionale.

Le operazioni di spegnimento sono iniziate intorno alle 16.30. Sul posto sono intervenute due autopompe serbatoio dei vigili del fuoco, impegnate nelle attività di contenimento e bonifica dell’area, mentre le squadre dei volontari hanno operato con mezzi leggeri.

Per contrastare il fronte delle fiamme sono stati utilizzati anche due elicotteri, uno dei quali appartenente alla flotta aerea nazionale e arrivato dalla base di Arezzo.

Secondo quanto comunicato dal comando provinciale dei vigili del fuoco di Pisa, gli interventi sono proseguiti per "l’estinzione e il contenimento della propagazione dell’incendio". Restano da chiarire le cause che hanno originato il rogo.

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