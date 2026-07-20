Incendio boschivo a Sovicille, due gli elicotteri sul posto

Cronaca Sovicille
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Un incendio boschivo si è sviluppato intorno alle 14 nella zona di Bagnaia, nel comune di Sovicille. Nessuna abitazione minacciata

Un incendio boschivo si è sviluppato intorno alle 14.00 nella zona di Bagnaia, nel comune di Sovicille (SI). Le fiamme sospinte dal vento si stanno propagando in un fitto bosco di querce con sottobosco di ginepro. Per fronteggiare la situazione la sala operativa provinciale ha disposto invio immediato di oltre 10 squadre di volontari antincendi boschivi, due elicotteri regionali e un direttore operazioni. Nell'area sono presenti anche alcune linee elettriche. E' in corso di valutazione la possibilità di disattivarle per garantire la sicurezza delle squadre che operano a terra. Al momento non risultano abitazioni minacciate dal fuoco

Fonte: Regione Toscana

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