Incidente a Massarosa, muore titolare della ditta dove perse la vita Luana D'Orazio

Nel grave incidente avvenuto ieri mattina, domenica 19 luglio, a Massarosa ha perso la vita Daniele Faggi, 67 anni. L'uomo, in vacanza in Versilia, si trovava a bordo di una bicicletta lungo via Montramito quando, per cause in corso di accertamento, si è verificato lo scontro con un'auto. Nonostante l'intervento dei soccorsi, le sue condizioni sono apparse subito gravissime e per il 67enne non c'è stato niente da fare. Come emerso nelle ore successive all'incidente, con l'identificazione della vittima, Faggi era il titolare di fatto della ditta a Montemurlo (Prato) in cui perse la vita Luana D'Orazio. La giovane operaia di 22 anni morì il 3 maggio del 2021 mentre stava lavorando a un orditoio nell'azienda.

In corso di ricostruzione l'esatta dinamica dell'incidente. Tra le ipotesi c'è quella che l'uomo a bordo della bicicletta potrebbe aver effettuato un'inversione di marcia, senza accorgersi della macchina che stava arrivando dalla parte opposta. Gli accertamenti proseguono mentre, come emerso nelle ultime ore dai quotidiani locali, è stata disposta l'autopsia.

L'azienda in provincia di Prato dove morì Luana D'Orazio era intestata alla moglie di Faggi, la titolare Luana Coppini e gestita insieme al marito. Entrambi avevano patteggiato rispettivamente condanne di 2 anni e un anno e sei mesi mentre un tecnico manutentore, esterno all'azienda, è stato assolto. Tutti erano indagati per omicidio colposo e rimozione dolosa delle cautele antinfortunistiche. Quest'anno ricorrono cinque anni dalla morte della giovane: nel maggio scorso la procura di Prato ha riaperto le indagini per la necessità di riesaminare gli atti e individuare altri, eventuali, profili di responsabilità.

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