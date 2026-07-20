La Scuola di specializzazione in Igiene e Medicina preventiva di Unipi ottiene il riconoscimento APHEA

La Scuola di specializzazione in Igiene e Medicina preventiva dell’Università di Pisa, diretta dal professor Angelo Baggiani, ha conseguito il Certificato di Excellence Recognition di APHEA (Agency for Public Health Education Accreditation), l’ente internazionale indipendente che valuta e accredita i programmi formativi in sanità pubblica in Europa.

Il certificato è stato ritirato dalla professoressa Caterina Rizzo nel corso del 1st Annual Meeting di ASPHER — Association of Schools of Public Health in the European Region, l’associazione che riunisce le scuole e i programmi di sanità pubblica europei, in programma a Milano dal 15 al 18 luglio 2026.

Il riconoscimento arriva al termine di un articolato processo di valutazione che ha previsto l’analisi documentale del programma formativo e una site visit virtuale condotta da una commissione internazionale di esperti, che ha incontrato docenti, personale e medici in formazione specialistica. La valutazione ha preso in esame gli obiettivi didattici, l’organizzazione del curriculum, le competenze acquisite dagli specializzandi, i sistemi di verifica della qualità e il collegamento con il territorio e le strutture sanitarie di riferimento.

«Si tratta di un risultato che premia il lavoro di tutta la squadra della Scuola — docenti, personale tecnico-amministrativo e medici in formazione — e che conferma la solidità del nostro percorso formativo in un confronto con gli standard europei», commenta la professoressa Caterina Rizzo. «Un riconoscimento di questo tipo rafforza l’attrattività internazionale della nostra offerta formativa e la capacità di preparare professionisti della sanità pubblica pronti ad affrontare le sfide dei prossimi anni, dalla prevenzione delle malattie infettive alla sorveglianza epidemiologica, fino all’approccio One Health».

Al percorso di accreditamento hanno contribuito, insieme al direttore professor Angelo Baggiani e alla professoressa Caterina Rizzo, la dott.ssa Erica De Vita, la professoressa Beatrice Casini, il professor Andrea Porretta, la professoressa Lara Tavoschi, Alessandra Zanella, oltre ai medici in formazione della Scuola e tutti i tutor di rete della Scuola presenti in ATNO.

La Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva afferisce al Dipartimento di Ricerca Traslazionale e delle Nuove Tecnologie in Medicina e Chirurgia dell’Università di Pisa e forma medici specialisti destinati a operare nei servizi di prevenzione, nelle direzioni sanitarie, nelle agenzie regionali e nazionali di sanità pubblica e negli organismi internazionali

Fonte: Università di Pisa

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