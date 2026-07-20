Le eccellenze locali per 'Calici di Stelle - DiVinBoccaccio': tre giorni per valorizzare le produzioni enogastronomiche della Valdelsa

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La macchina organizzativa dell'associazione Terra di Valdelsa è al lavoro per candidare Certaldo tra le capitali del gusto e del buon bere della Valdelsa.

Da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto, la storica via centrale di Giovanni Boccaccio tra le antiche mura del castello di Certaldo, ospiterà l'atteso appuntamento con "Calici di Stelle - DiVinBoccaccio", quale rassegna interamente dedicata alla valorizzazione delle produzioni enogastronomiche locali.

L'evento, voluto dal Comune di Certaldo e che si inserisce nella prestigiosa cornice nazionale di Calici di Stelle promossa da anni dal Movimento Turismo del Vino, quest'anno punta i riflettori in modo ancora più deciso sulla filiera corta e sulla qualità delle eccellenze del territorio, sia come volano di valorizzazione economico/sociale piuttosto che di attrazione turistica.

Per tre giorni, visitatori, appassionati e winelover avranno l'opportunità di compiere un vero e proprio viaggio sensoriale tra i sapori autentici della Valdelsa.

Il cuore della manifestazione sarà, come da tradizione, il vino: dai grandi rossi strutturati ai bianchi freschi e sapidi che caratterizzano le colline circostanti. Ma "DiVinBoccaccio" promette di andare oltre il calice e ad accompagnare le degustazioni ci saranno infatti i migliori prodotti della tradizione agroalimentare locale quali: rivisitazioni della celebre cipolla di Certaldo, una selezione di olio extravergine d'oliva di alta qualità e formaggi artigianali ai salumi tipici, quali espressioni di produttori locali.

"DiVinBoccaccio non è solo una vetrina, ma un vero e proprio manifesto dell'identità enogastronomica della Valdelsa", spiegano gli organizzatori. "Vogliamo che il visitatore possa percepire il legame profondo tra la terra, la storia di questi luoghi e il lavoro dei nostri produttori. Scegliere solo eccellenze locali significa sostenere l'economia del territorio e offrire un'esperienza di autenticità e qualità assoluta che peraltro sarà regolata da un apposito protocollo di produzione".

L'appuntamento è quindi per il weekend dal 31 luglio al 2 agosto dalle 20.30 alle 24,00 a Certaldo Alto, per tre serate dove la bellezza della storia incontra il piacere del buon palato.

Fonte: Terra di Valdelsa Aps - Ufficio Stampa

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