Livorno, appello alla cittadinanza per rintracciare i proprietari di due cani

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Un cane di razza Breton e un cane simil Pitbull trovati sul territorio comunale: ora sono entrambi ricoverati presso il canile comunale La Cuccia nel Bosco

Appello per ritrovare i proprietari di due cani rinvenuti sul territorio comunale nella giornata di sabato 18 luglio, in due episodi distinti. Entrambi gli animali sono stati messi in sicurezza e si trovano attualmente ospitati presso il canile municipale ("La Cuccia nel Bosco").

Nello specifico, i ritrovamenti riguardano:

  • Un cane di razza Breton, maschio, di età anziana, con mantello bianco e nero, rintracciato in Via della Valle Benedetta. L’animale è provvisto di microchip, tuttavia le verifiche effettuate hanno evidenziato che risulta registrato fuori regione, rallentando così le operazioni di identificazione e il contatto diretto con il proprietario.
  • Un cane simil Pitbull, maschio, ritrovato all'interno del parco di Villa Fabbricotti. L'animale, a seguito dei controlli, è risultato sprovvisto di microchip.

Si invitano i proprietari, o chiunque sia in grado di riconoscere i due animali, a mettersi urgentemente in contatto con l'Ufficio Tutela Animal chiamando al numero 0586 820353-351 (cell 3336115042) in orario di ufficio oppure scrivere a animali@comune.livorno.it.

Il canile si trova in via Vallin Buio 2. Gli orari di apertura sono: dal lunedì al venerdì 8.30-12.30 e 15.30-18.00, sabato 11.00-12.30 e 15.30-18.00, domenica 11.00-12.30

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