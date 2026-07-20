Blitz della Finanza in un negozio del centro lucchese: sequestrati quasi 2mila souvenir

Cronaca Lucca
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I finanzieri hanno sequestrato gadget e lampade privi delle indicazioni previste dalla legge

Quasi duemila articoli privi delle informazioni obbligatorie sulla sicurezza dei prodotti. è quanto hanno sequestrato i finanzieri della Guardia di Finanza in un negozio di souvenir del centro storico di Lucca, nell'ambito dell'attività di vigilanza economica intensificata in vista della stagione estiva. L'operazione ha concentrato l'attenzione dei militari sugli esercizi commerciali maggiormente frequentati dai turisti e dedicati alla vendita di oggettistica ricordo, una categoria di prodotti spesso soggetta a verifiche sugli obblighi di sicurezza e tracciabilità. Il titolare è stato segnalato alla Camera di Commercio, mentre i prodotti ritirati verranno distrutti.

Secondo quanto riferito dalle Fiamme Gialle, durante il controllo i militari hanno individuato e sottoposto a sequestro 1.994 articoli risultati non conformi alle norme del Codice del Consumo. I prodotti, infatti, erano privi delle indicazioni necessarie per identificarne la composizione, il Paese di produzione e l'eventuale presenza di materiali o sostanze potenzialmente dannose per la salute dei consumatori o per l'ambiente. Tra gli oggetti sequestrati anche alcune lampade raffiguranti monumenti toscani, risultate prive della marcatura 'CE', requisito obbligatorio per attestare la conformità dei prodotti alle disposizioni europee.

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