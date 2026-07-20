'Luglio empolese', arrivano i leggendari Musici di Francesco Guccini

Dall’Opera Camion a Johnson Righeira, per arrivare ai leggendari Musici di Francesco Guccini – gli storici musicisti del Maestro modenese - che faranno tappa a Empoli, giovedì 23 luglio 2026, alle 21, in piazza Farinata degli Uberti. L’evento presentato da JM Production e Ceagency, rientra nella programmazione del “Luglio Empolese”, kermesse organizzata dal Comune di Empoli con il supporto dell’associazione Centro storico e Confesercenti Empolese Valdelsa.

Un viaggio emozionante attraverso le canzoni che hanno fatto la storia della musica d’autore italiana, i Musici di Francesco Guccini saliranno sul palco della suggestiva piazza Farinata degli Uberti per regalare all’affezionato pubblico, la magia di un repertorio senza tempo, eseguito dalle mani di chi ha contribuito a scriverne la storia. Una grande storia.

A guidarci in questa avventura musicale saranno Flaco Biondini (chitarra e voce), Vince Tempera (pianoforte), Antonio Marangolo (sax e percussioni) e Ellade Bandini (batteria), colonne portanti del suono inconfondibile di Guccini (è ormai noto che il Maestro portasse le canzoni in studio ‘chitarra e voce’ e le consegnasse nelle loro sapienti mani).

A completare l’ensemble, il giovane e talentuoso Giacomo Marzi al basso elettrico.

Sarà un’occasione unica per la città di Empoli per rivivere le atmosfere, le melodie e le emozioni delle canzoni che hanno accompagnato intere generazioni, in un concerto che celebra la poesia e la musica d’autore. Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti del Maestro Francesco Guccini e della grande musica italiana.

Si ricorda che tutti i martedì e i giovedì di luglio i negozi del Giro d’Empoli sono aperti in serata per uno shopping sotto le stelle in questo periodo di saldi. Ad accompagnare i visitatori, le installazioni di Luminaria Art Light e le proiezioni d'autore sui palazzi storici di piazza Farinata degli Uberti e piazza della Vittoria a cura di Camilla Falsini.

PROSSIMI APPUNTAMENTI DEL ‘LUGLIO’ - Martedì 28 luglio, dalle 21, Empolissima by Night & Lo sbaracco, nel centro storico e per chiudere in bellezza, gran finale giovedì 30 luglio, dalle 21, con la nuova edizione de La Noche Cubana & Lo sbaracco. Tutti gli eventi del ‘Luglio empolese’ sono a ingresso libero.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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