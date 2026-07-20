Maxi operazione contro criminalità giovanile: 16 arresti in provincia di Firenze

Sono 539 gli arrestati (tra cui 47 minorenni) , 954 le persone denunciate, 703 i chilogrammi di stupefacenti sequestrati e 1.182 gli immobili controllati: è il bilancio della maxi operazione della Polizia di Stato contro la criminalità giovanile, che ha interessato 44 province italiane e ha impegnato oltre mille operatori. Nel corso dei controlli sono stati sequestrati anche 49 armi da fuoco, 87 armi bianche e 307 mila euro in contanti. In provincia di Firenze l'operazione ha portato a 16 arresti, al sequestro di circa 165 chili di cannabinoidi e 6 chili di cocaina, oltre al recupero di un ingente carico di hashish da 160 chili. Tra gli interventi, a Empoli, un ventiduenne italiano è stato arrestato con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti anche nei confronti di minorenni.

Complessivamente, gli agenti delle Squadre Mobili hanno controllato 187.956 soggetti, di cui quasi 19.500 minorenni. Le verifiche hanno interessato anche 1.182 immobili, tra cui 24 strutture di accoglienza per minori stranieri non accompagnati, oltre a 117 sale giochi e 543 esercizi commerciali. Nel corso delle operazioni sono stati sequestrati 703 chilogrammi di sostanze stupefacenti, tra cui 41 chili di cocaina, 660 chili di cannabinoidi, ketamina, ecstasy, MDMA, ossicodone e altre droghe sintetiche. Gli agenti hanno inoltre recuperato 49 armi da fuoco, 87 armi bianche, 95 oggetti atti ad offendere e oltre 307 mila euro in contanti, ritenuti provento di attività illecite.

L'attività investigativa ha riguardato anche il web, consentendo di individuare 973 profili social con contenuti che inneggiavano alla violenza, all'odio e all'uso delle armi. Due di questi sono stati segnalati all'autorità giudiziaria per l'eventuale oscuramento.

Tra le principali attività investigative concluse, la polizia di stato segnala l'indagine della Questura di Lucca sull'aggressione avvenuta a Viareggio, che ha portato all'identificazione di quattro giovani a Viareggio, ritenuti responsabili della violenta aggressione a un uomo rimasto gravemente ferito, l'arresto a Milano di due minorenni accusate di una rapina aggravata documentata anche attraverso un video pubblicato sui social, e le indagini a Roma sui disordini avvenuti nei pressi del Colosseo il primo luglio, culminati con il danneggiamento della piazza e il lancio di materiale pirotecnico.

L'operazione a Firenze

In provincia di Firenze i controlli si sono concentrati nei principali luoghi di aggregazione giovanile, nelle aree della movida e nei quartieri maggiormente interessati da fenomeni di spaccio e microcriminalità.

Il bilancio è di 16 arresti, tra cui un minorenne, e 33 persone denunciate, di cui 13 minorenni. Gli agenti hanno controllato oltre 1.500 persone e 163 veicoli. Le attività hanno consentito di sequestrare circa 165 chili di cannabinoidi e 6 chili di cocaina, oltre allo smantellamento di una rete di spaccio con un carico di 160 chili di hashish, modiche quantità di ketamina, metadone e MDMA, oltre a più di 29 mila euro in contanti e tre armi da taglio

Tra gli interventi più rilevanti condotti dalla Polizia di Stato in provincia di Firenze c'è quello che ha portato all'arresto, a Calenzano, di due cittadini marocchini di 40 e 37 anni. I due sono stati fermati a bordo di un'auto all'interno della quale erano nascosti quattro borsoni contenenti 1.435 panetti di hashish, per un peso complessivo di circa 160 chilogrammi. Le successive perquisizioni nelle abitazioni hanno consentito di sequestrare altri 3 chili di hashish, circa 800 grammi di cocaina e oltre 19 mila euro in contanti.

A Firenze è stata invece arrestata una donna italiana di 34 anni, trovata in possesso, durante una perquisizione domiciliare, di circa 108 grammi di ecstasy, 80 grammi di hashish, ketamina e metadone. Nell'abitazione gli agenti hanno inoltre sequestrato tre bilancini di precisione e denaro contante.

Un altro arresto è stato eseguito nella zona di San Donnino, dove un cittadino tunisino di 22 anni ha tentato di eludere un controllo della Squadra Mobile lasciando cadere alcune dosi di cocaina mentre si trovava in bicicletta. La successiva perquisizione personale e domiciliare ha portato al sequestro di circa 200 grammi di hashish, materiale per il confezionamento della droga, un bilancino di precisione e oltre 5 mila euro in contanti.

A Empoli è stato arrestato un ventiduenne italiano accusato di spaccio continuato di sostanze stupefacenti, con l’aggravante della cessione a minorenni. Gli investigatori, dopo aver documentato un frequente via vai di ragazzi nei pressi dell'abitazione del giovane, hanno effettuato una perquisizione trovando circa 130 grammi di hashish, materiale per il confezionamento della droga e 180 euro in contanti ritenuti provento dell'attività di spaccio.

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